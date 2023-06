Esta es la Insólita justificación que dio un jugador de rugby tras conocerse un video de agresión a su pareja

Este jueves, se conocieron las imágenes del ataque que le propinó el jugador francés Mohamed Haouas a su pareja en un centro comercial y su justificación sobre el ataque durante una audiencia sobre los hechos ha causado indignación en redes sociales.

Haouas, el jugador de rubgy considerado como uno de los pilares de la selección francesa de cara al próximo Mundial que se llevará a cabo en septiembre, fue condenado por un tribunal Montpellier, Francia, a un año de cárcel tras golpear a su esposa en un centro comercial.

El deportista, de 29 años, que fue arrestado el viernes tras propinarle una brutal golpiza a su esposa se intentó justificar ante el tribunal señalando que su pareja le había mentido.

De acuerdo con la información brindada por la emisora France Bleu Hérault, la golpiza se dio a raíz de que Haouas vio a su mujer fumando luego de que ella le había asegurado que lo había dejado y dijo que, aunque ella, “tiene derecho a fumar” considera que si le miente con algo como esto lo puede hacer con cosas muchas más graves, como ser infiel.

“Ella tiene derecho a fumar, pero el problema es que me mintió. Me dije a mí mismo que si puede mentir sobre el cigarrillo, podría mentir sobre otras cosas”, afirmó el jugador de 29 años quien acotó también que había actuado de esa manera en un arranque de celos.

En cuanto a los golpes que le dio a su pareja, el deportista comentó que era la primera vez que la trataba así y que solo se trataron de “una pequeña zancadilla y una pequeña bofetada”.

Este jueves, el jugador de rugby de 29 años fue condenado por el Tribunal Correccional de Montpellier a 12 meses de prisión.

Además el próximo 26 de junio esta citado a una audiencia con el juez de aplicación de penas para fijar las condiciones de su condena.

En las imágenes reveladas se puede observar cómo la pareja del jugador francés ingresa por una puerta corriendo cuando el deportista la alcanza, la tira al suelo y le da una bofetada mientras la ella está en el suelo.

Tras ello, Haouas la hala de la camiseta y la “ayuda” a pararse para luego salir del lugar. El suceso ocurrió el viernes 26 de mayo en un centro comercial frente a múltiples testigos y las cámaras de seguridad del recinto. Ese mismo día que el francés fue detenido.

No obstante, no es la primera condena que el jugador ha recibido ya que en febrero de 2022 el proclamado campeón de Francia, con el equipo Montpellier, fue condenado a 18 meses de cárcel por unos robos en la ciudad. No obstante, solamente deberá ir a prisión en caso de reincidir.

El deportista también está a la espera de otra sentencia el próximo 30 de junio por un proceso que se llevó a cabo el 12 de mayo en el que es acusado de haber participado en una pelea violenta durante el 1 de enero de 2014.

Para ese entonces, la Fiscalía solicitó que el jugador de rugby fuera condenado a dos años de cárcel exentos de cumplimiento.

Mohamed Haouas también ha sido sancionado durante cuatro semanas el pasado mes de marzo por comportamientos indebidos dentro del campo del juego al dale un cabezazo al jugador escocés Ben White en el Seis Naciones.

Esta sanción, se trató de su segunda expulsión contra la Selección de Escocia en tres años, ya que anteriormente golpeó al deportista Jaime Ritchie en 2020.

La federación de rugby de Francia condenó el suceso y expresó que este comportamiento por parte del jugador es “inadmisible e incompatible con la representación de nuestro país a nivel internacional”.