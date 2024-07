Esto le dijo el árbitro de la final de la Copa América a jugador colombiano sobre polémico penal no pitado

Han pasado varios días desde que Argentina se proclamó como campeona de la Copa América 2024 derrotando a Colombia con un contundente 1-0, tanto que fue obra de Lautaro Martínez en el tiempo suplementario del partido.

Sin embargo, durante el encuentro existieron varios momentos polémicos, entre ellos, una jugada que pudo haber cambiado el curso del compromiso.

Se trata de la jugada en la que el delantero colombiano John Córdoba cayó dentro del área rival, una falta que no fue sancionada por el juez del encuentro, Raphael Claus y que, pese a que fue revisada por el VAR, fue desestimada.

Ante eso, el mismo protagonista de la acción habló hace unos días de lo que piensa y si considera que esta jugada era penal o no.

Córdoba respondió sin tapujos que era penal a favor de su selección y aseguró que eso podría haber cambiado el encuentro.

“Para mí fue penalti, obvio. Creo que si lo hubieran visto desde otra perspectiva hubiera cambiado el partido, pero ese es el fútbol, cada uno tiene sus decisiones y hay que aceptarlo”, expresó el atacante.

El futbolista del FC Krasnodar comentó qué fue lo que le dijo el colegiado de la final, Raphael Claus, en el momento en el que se dio la falta, producto de una disputa por el balón con el mediocampista Alexis Mac Allister en el segundo tiempo del encuentro.

“Lo del penal, creo que lo vimos todo, era un penal claro, por ahí el árbitro vio otra cosa y quizás eso hubiera cambiado el partido. Él me dijo que me levantara, que me levantara, solamente”, puntualizó Córdoba en entrevista con ESPN Colombia.

Colombia cayó derrotada en la final de la Copa América 2024 ante Argentina, pese al buen funcionamiento que mostró el equipo a lo largo del torneo continental.

El gol de Lautaro Martínez a los 113’ minutos acabó con la ilusión de la ‘tricolor’ que soñaba con conseguir su segundo título continental.

Córdoba, por su parte, tuvo un bonito recibimiento en su natal Colombia, luego de destacar como una de las figuras de su combinado nacional en la Copa América tras marcar dos goles.