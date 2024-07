Por qué las grandes estrellas del fútbol no juegan en los Olímpicos como sí sucede en otros deportes como el baloncesto y el tenis

Sin grandes estrellas como Lionel Messi, Rodri y Kylian Mbappé, importantes selecciones de fútbol del mundo lucharán por el oro desde este miércoles en los Juegos Olímpicos de París.

La ausencia de grandes figuras en el fútbol de los Olímpicos contrasta con otras disciplinas, como el baloncesto y el tenis, deportes en los que suelen competir algunas de las estrellas más destacadas del mundo.

VEA TAMBIÉN Esto es lo que significa el nombre de la mascota oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 o

Por ejemplo, el basquetbolista LeBron James, cuatro veces campeón de la NBA, será el abanderado masculino de Estados Unidos en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, el 26 de julio.

El dos veces medallista de oro olímpico, de 39 años, participará en sus cuartos Juegos Olímpicos. “Es un honor increíble representar a Estados Unidos en este escenario global, especialmente en un momento que puede unir al mundo entero", dijo James.

En el caso del Tenis, figuras como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Andy Murray, quien se retirará tras los Olímpicos, y Stefanos Tsitsipas, entre otros, participarán en las justas de París.

Sin embargo, en el fútbol las grandes estrellas históricamente se han privado de participar en los Juegos Olímpicos, salvo cuando están empezando, antes de cumplir los 24 años.

VEA TAMBIÉN Tenista que fue número uno del mundo confirma que terminará su carrera en los Juegos Olímpicos de París o

Actualmente, el torneo de fútbol masculino de los Juegos es categoría sub-23, pero las selecciones pueden convocar a hasta tres jugadores que superen ese límite de edad.

Además, es conocida la negativa de los clubes para prestar a sus astros, debido a que las olimpiadas no hacen parte del calendario FIFA.

Pero hay un origen histórico en la restricción de grandes jugadores en el torneo olímpico de fútbol. En los años 30, la FIFA, con el fin de impedir que su Mundial – creado recientemente – perdiera notoriedad, consiguió retirar este deporte de los juegos celebrados en Los Ángeles en 1932.

Cuatro años más tarde, en Berlín 1936, volvieron a incluir el fútbol en las justas, pero una modalidad amateur. Este modelo se mantuvo durante casi seis décadas, hasta Barcelona 1992, donde se implementó la categoría Sub-23 para la competencia olímpica de fútbol y la posibilidad de convocar a tres jugadores mayores de esa edad.

VEA TAMBIÉN Estas son las selecciones de fútbol sudamericanas que han subido al podio de los Juegos Olímpicos o

No obstante, para muchas personas, esta modalidad da el chance para que otros jugadores acaricien el rótulo de estrellas y se impulsen al lado de algunos ídolos que asisten a las olimpiadas.

En el caso de París 2024, figuras menos mediáticas del mundo del fútbol como Julián Álvarez, Alexandre Lacazette y Pau Cubarsí lucharán por el oro desde el miércoles en los Juegos Olímpicos de París.

Álvarez, campeón del mundo y de la reciente Copa América de Estados Unidos, es el rostro más mediático de la Argentina que comanda Javier Mascherano.

El delantero del Manchester City es uno de los tres hombres que pasan de los 23 años en la Albiceleste del 'Jefecito' junto al portero Gerónimo Rulli y el defensor central Nicolás Otamendi, también victoriosos en Catar 2022.

"Nos da un salto de calidad" tener a campeones del mundo, dijo Mascherano, quien buscará la proeza de colgarse su tercer oro olímpico tras participar de las coronaciones en Atenas 2004 y Pekín 2008.

VEA TAMBIÉN Estos son los deportes que se estrenarán como olímpicos y los que no estarán en París 2024 o

Por su parte, el Real Madrid y el Atlético de Madrid bajaron el pulgar para que Mbappé y Antoine Griezmann lucharan por la presea dorada en casa.

Sin hombres de la primera línea gala, el atacante Alexandre Lacazette, de 33 años, guiará a los 'Bleus' de Thierry Henry en la búsqueda del segundo oro en las justas, que se sumaría al obtenido en Los Ángeles 1984.

"No tengo ningún papel en particular, y eso es lo que me ha hecho sentir más cómodo. (Henry) me aceptó como jugador y no como entrenador o como amigo. No me hace sentir mayor que los demás", dijo el atacante del Olympique de Lyon.

Asimismo, el reciente campeón de la Eurocopa, España, no contará con dos flamantes jugadores que cumplían con los requisitos de edad, Yamile Lamal y Nico Williams, pero aspira a su segundo primer puesto con otros tres representantes de la sangre fresca.

Dos de ellos, el defensa Pau Cubarsí (17) y el mediocampista Fermín López (21), que ya se destacan en el FC Barcelona y el otro, el centrocampista Alex Baena (23), en el Villarreal.

VEA TAMBIÉN Así será el polémico debut del break dance en los Juegos Olímpicos de París: detalles de las competencias o

López y Baena alzaron la Eurocopa en Alemania con La Roja de Luis de la Fuente y ahora se ilusionan con lograr la segunda medalla dorada de su país, tras la conseguida en Barcelona 1992.

"Sería un hecho histórico poder conseguir los dos oros y yo creo que tenemos muy buen equipo para poder conseguir y hacer algo grande", afirmó el futbolista.