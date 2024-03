Estos son los puntos que necesitan Colombia y Venezuela para meterse en el Mundial 2026

Las selecciones que hacen parte de Conmebol tienen la ilusión intacta respecto a su participación en el Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Brasil y Argentina suelen ser los dos combinados, por parte de Sudamérica, que aseguran la clasificación al magno evento que se desarrolla cada cuatro años.

Por ende, el resto de cupos, habitualmente son peleados por el resto de selecciones. Después de la ‘Canarinha’ y la ‘Albiceleste’, Uruguay, Chile y Paraguay, son los equipos que más se han clasificado a la competición del balompié mundial.

Sin embargo, en esta edición del clasificatorio sudamericano, varios equipos buscan dar el "golpe en la mesa" para defender su bandera en el torneo de fútbol más esperado a escala internacional.

Es sabido que en Sudamérica clasificar a un Mundial de fútbol significa algo más que un sueño cumplido para las diferentes hinchadas y federaciones.

Con seis encuentros jugados como el resto de países, Argentina, que está en el primer puesto de la tabla de clasificación con 15 unidades, es la selección que tiene más opciones de meterse en la próxima Copa del Mundo.

Le sigue Uruguay, en el segundo puesto con 13 unidades, de la mano de su DT, Marcelo Bielsa, que funge como uno de los combinados que podría decir “presente” en el magno evento deportivo.

En la tercera posición aparece otro serio candidato a jugar la Copa del Mundo de Norteamérica. Se trata de Colombia que tiene 12 puntos acumulados.

Como escolta del combinado ‘cafetero’ aparece sorpresivamente en el cuarto puesto, la Selección de Venezuela, quien pasa por un gran momento futbolístico orquestado por el estratega argentino Fernando Batista.

En el quinto peldaño aparece Ecuador con ocho unidades. mientras que el sexto lo ocupa la pentacampeona del mundo, Brasil.

Un dato que no se puede dejar pasar es que la presente Eliminatoria Sudamericana entregará seis (6) cupos directos al Mundial y un (1) séptimo cupo al repechaje, aumentando considerablemente las posibilidades de asistir al Mundial.

Aunque apenas se ha jugado una tercera parte de esta etapa clasificatoria, desde ya muchos aficionados en diferentes países hacen cuentas de cuántos puntos de los 54 que están en juego se necesitan para asegurar un puesto en los cupos directos o el repechaje, y cumplir el sueño de ver a sus selecciones en el Mundial.

Estos son los puntos que necesita Colombia:

Aún quedan 12 partidos por jugar, es decir, 36 puntos que podrá disputar el equipo colombiano en su camino al Mundial. De estos juegos, seis los jugará Colombia de local en la ciudad de Barranquilla: Colombia vs. Argentina (10/09/2024), Colombia vs. Chile (15/10/2024), Colombia vs. Ecuador (19/11/2024), Colombia vs. Paraguay (25/03/2025), Colombia vs. Perú (4/06/2025) y Colombia vs. Bolivia (9/09/2025).

Estadísticamente, al menos cuatro de estos encuentros arrojan resultados favorables para Colombia en la historia de las eliminatorias, por lo que podría sumar al menos 12 puntos adicionales aprovechando su localía con lo que se ubicaría de esta manera en los 24 puntos que le darían un lugar con cupo directo al Mundial.

Pero además de los partidos locales, entre los seis encuentros de visitante hay altas posibilidades de que la Selección Colombia capitalice puntos a su favor: Perú vs. Colombia (5/09/2024), Bolivia vs. Colombia (10/10/2024), Uruguay vs. Colombia (14/11/2024), Brasil vs. Colombia (20/03/2025), Argentina vs. Colombia (9/06/2025) y Venezuela vs. Colombia (14/09/2025).

De acuerdo con el desempeño de Colombia como visitante, de estos 18 puntos la selección cafetera está en condiciones de sumar al menos siete unidades (40%), lo que la impulsaría a un lugar todavía más seguro para viajar directamente a la Copa del Mundo.

Estos son los puntos que necesita Venezuela:

Para que la ‘Vinotinto’ diga presente en el anhelado torneo internacional necesita sumar puntos, sobre todo en calidad de local.

Recordemos que cada seleccionado juega 9 partidos de local y 9 de visitante, para un total de 18 jornadas que se dividen a lo largo de 3 años.

Con seis duelos de Eliminatorias jugados, los dirigidos por Fernando “Bocha” Batista se posicionan parcialmente en el cuarto puesto de la tabla de clasificación con 9 unidades.

Aunque todavía queda un largo camino por recorrer, en los 12 compromisos que le toca afrontar a la ‘Vinotinto’ (36 puntos en juego), encontramos, al promediar los resultados de las anteriores Eliminatorias Conmebol, que los del país caribeño necesitan materializar 15 unidades (poco menos de la mitad de lo que está en juego) para clasificar directamente a la cita mundialista.

Es decir, con una efectividad del 50% en calidad de local y del 20% como visitante, el combinado venezolano lograría entrar de forma directa (quinta posición) al Mundial que se organizará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

Un escenario muy posible, teniendo en cuenta los enfrentamientos que le restan a la escuadra que lideran futbolistas como Yeferson Soteldo, Salomón Rondón, Rafael Romo, entre otros.