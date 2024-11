Estremecedora confesión de tenista que disputará su último partido ante Djokovic: "Me siento atrapado en un cuerpo que no responde"

La carrera de un tenista sudamericano llegará a su final este domingo 1 de diciembre cuando se mida en un último juego al serbio Novak Djokovic, número dos del ranking ATP. No obstante, lo hará tras varios años de sufrimiento que le ha provocado una dura lesión que lo alejó de las canchas hace tres años.

Se trata del argentino Juan Martín Del Potro, ganador del Abierto de Estados Unidos en 2009 ante Roger Federer, y quien en las últimas horas se sinceró con un estremecedor relato sobre sus sufrimientos.

“Fue mi quinta cirugía, a partir de allí no hice más públicas mis cirugías”, dijo en una entrevista publicada en sus redes sociales.

“Me fui a Suiza, estuve como dos meses encerrado en un pueblo cerca de Basilea. Me operaron, pero no funcionó”, agregó.

A partir de ese momento, en 2019, su vida cambió por completo en medio de tratamientos y ocho cirugías para sanar su rodilla que no han dado los resultados esperados. “Debo tener más de 100 inyecciones en la pierna, la cadera y la espalda”.

“Me infiltraron, me sacaron, me analizaron, me sacaron nervios, me bloquearon tendones. Un sufrimiento a diario que todavía tengo”, dijo.

Pese a todas las alternativas que ha buscado, el tenista tandilense se siente frustrado por no encontrar solución a su lesión. “A diario sigo insistiendo en buscar solución, médicos y alternativas y todavía no lo encuentro. Me da mucha impotencia, pero no lo puedo cambiar”.

“Esta no es la vida cotidiana que yo deseo”, subrayó.

En ese sentido, contó que extraña la vida activa que siempre tuvo deportivamente. “Me invitan a jugar al fútbol y soy el que sirvo los mates. Para mí es terrible”.

Del Potro toma entre seis y ocho pastillas a diario por los dolores que siente en su cuerpo. Incluso, no puede no siquiera subir escaleras.

“Me sentía muy poderoso y muy fuerte, pero al final no sé si lo soy tanto. Lo de la rodilla me ganó. Me siento atrapado en un cuerpo que no responde”, señaló.

“Yo solo busco calidad de vida, no busco nada más ni correr ni jugar tenis, fútbol. Ojalá algún día se acabe porque quiero vivir sin dolor”, añadió.

Sobre su despedida este domingo 1 de diciembre en Buenos Aires, contó que “es un show para decir adiós, no hay más vuelta atrás”. “Al menos una o tres horas disfrutar de una cancha de tenis por última vez”, concluyó.