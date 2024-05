¿Fin del VAR en la Premier League? Los clubes de la liga votarán si eliminan la asistencia arbitral

Una de las ligas de fútbol más importantes del mundo podría dejar de utilizar la asistencia arbitral del VAR (Video Assistant Referee) implementada por la FIFA en el Mundial de Rusia 2018.

Se trata de la Premier League de Inglaterra, donde juegan figuras de la selección Colombia como Luis Díaz, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, según lo dio a conocer el portal The Athletic, sección deportiva del The New York Times.

Según la información difundida, la liga inglesa celebrará una asamblea general en junio próximo y allí mismo someterá a votación la decisión de seguir utilizando o no el VAR como asistencia para su arbitraje.

La convocatoria se habría hecho luego de un pedido formal del Wolverhampton a las autoridades del fútbol inglés para eliminar la herramienta tecnológica de la liga.

El club, a través de un comunicado, indicó que la petición formal se hizo “después de una cuidadosa consideración y con el máximo respeto por la Premier League, PGMOL (el organismo de árbitros) y nuestros compañeros competidores”.

“No hay que culpar a nadie: todos simplemente buscamos el mejor resultado posible para el fútbol, y todas las partes interesadas han estado trabajando arduamente para intentar que la introducción de tecnología adicional sea un éxito. Sin embargo, después de cinco temporadas con el VAR en la Premier League, es hora de un debate constructivo y crítico sobre su futuro”, agregaron los Wolves.

En ese sentido, el club explicó que su “posición es que el precio que estamos pagando por un pequeño aumento en la precisión va en contra del espíritu de nuestro juego y, como resultado, deberíamos eliminarlo a partir de la temporada 2024/25".

Cabe recordar que el VAR se utiliza en la máxima categoría inglesa desde el 2019 y ha estado en constante discusión en las últimas temporadas debido a las polémicas que ha suscitado su uso.

Se espera que la votación para decidir sobre el futuro del VAR en la liga inglesa se realice en la ciudad de Harrogate el próximo 6 de junio.