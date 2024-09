Fuerte cruce entre Cristiano Ronaldo y Erik ten Hag por la situación actual del Manchester United

El astro portugués Cristiano Ronaldo ha encendido la polémica en el mundo del fútbol, sobre todo en el fútbol inglés, tras compartir sus pensamientos sobre el tiempo que estuvo en el Manchester United bajo la dirección de Erik ten Hang.

El artillero, de 39 años, últimamente ha usado varias plataformas para dar a conocer otra faceta suya y compartir con sus seguidores sus opiniones y pensamientos sobre varios temas del mundo del fútbol.

En el podcast ‘Presents’ del exfutbolista inglés Río Ferdinand, el delantero de la selección de Portugal habló sobre la última vez que pasó por United bajo la dirección de Ten Hang, en donde recordó que su relación con el entrenador.

Su complicada relación con el técnico de los ‘Diablos rojos’ obligó a que el deportista saliera del club inglés y terminara en su equipo actual, el Al Nassr.

CR7 comentó que “El Manchester necesita reconstruir todo, en mi opinión. El entrenador decía que no pueden competir para ganar la Premier y la Champions. Como entrenador del Manchester United no puedes decir que no vas a luchar por ganar estas competiciones”.

En la conversación, el futbolista aseguró que ante esas afirmaciones, él considera que “quizá no se tenga ese potencial, pero no puede decirlo. Vamos a intentarlo, hay que hacerlo. Eso debería decir”.

Con la llegada del nuevo propietario del club, Sir Jim Ratcliffe, se esperaba que varias cosas cambiaran en el equipo, entre ellas la dirección de Ten Hang, pero el técnico firmó una extensión de contrato.

Cristiano aseveró que “Si Ten Hag escucha a Ruud van Nistelrooy, tal vez pueda ayudarse a sí mismo. Puede ayudar mucho porque conoce al club y debería escuchar a sus leyendas: tú (Río), Roy Keane, Paul Scholes o Gary Neville. Cualquiera, Sir Alex Ferguson. No se puede reconstruir un club sin conocimiento. Los tipos que trabajan en la oficina no lo entienden”.

Ante las palabras de Ronaldo, Erik ten Hang reaccionó y respondió con unos comentarios que confirmarían la complicada relación que tuvo con el astro portugués.

El entrenador holandés fue cuestionado durante una rueda de prensa sobre las palabras de Cristiano, algo a lo que respondió que: “Está lejos, en Arabia Saudí, muy lejos de Manchester”.

“Todo el mundo puede tener una opinión. Está bien. A mí no me afecta, sé en el proceso dónde estamos, hacia dónde vamos”, añadió el entrenador del Manchester United.

El director técnico también contestó a lo que dijo el ‘Bicho’ de que “no se puede reconstruir un club sin conocimiento”, diciendo que hay que ver que va a pasar en la temporada porque aún es temprano.

“Veremos dónde estamos en mayo. Es muy temprano en la temporada y se trata de ganar trofeos, estar lo más arriba posible en la liga, hacer todo lo posible para ganar todos los partidos. Por supuesto, cuando vemos los resultados nadie está contento, pero los jugadores tienen una muy buena idea del proceso”, puntualizó.

Y sobre el futuro del equipo resaltó que: “Estamos en un periodo de transición, tenemos que integrar a muchos jugadores jóvenes en el equipo (…) Nos concentraremos en cada partido y tendremos la mentalidad necesaria para ganar”.