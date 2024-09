Fifa ya se empezó a mover sobre la agresión del Dibu Martínez a un camarógrafo en el partido Colombia vs. Argentina en las eliminatorias

El arquero titular de la selección de Argentina, Emiliano ‘el Dibu’ Martínez, está en el ‘ojo del huracán’ luego de que golpeara una de las cámaras de la transmisión oficial al final del partido entre Colombia y la ‘albiceleste’ por la eliminatoria, que terminó 2-1 a favor de los cafeteros.

De acuerdo con lo dicho por el periodista César Augusto Londoño, la Fifa solicitó a sus delegados que estuvieron presentes en el encuentro un informe detallado acerca de esta agresión, que ha suscitado diferentes opiniones.

"Los oficiales disciplinarios de FIFA le solicitaron a su delegado en el partido Colombia vs Argentina, detalles e información sobre la agresión del ‘Dibu’ Martínez a un camarógrafo de RCN Televisión en la cancha del Metropolitano", escribió el periodista en su cuenta de X.

Y es que, según el código disciplinario del máximo ente del fútbol, el también arquero del Aston Villa podría enfrentar una sanción de tres fechas sin jugar con la ‘albiceleste’ por agredir a "un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido".

"Los jugadores y los oficiales serán suspendidos conforme se especifica a continuación, y se les podrán imponer las multas correspondientes", dice el numeral 1 en el capítulo dos del código disciplinario de la Fifa que habla de las “Infracciones en partidos o competiciones”.

Cabe recordar que, al finalizar el encuentro, el Dibu Martínez, luego de dar la mano a sus rivales, se encontró de frente con una cámara de la transmisión del compromiso, y en vez de seguir de largo, golpeó el aparato.

Johnny Jackson, el camarógrafo que operaba el aparato golpeado por el guardameta, habló sobre la agresión: "Terminan de dar el pitazo final, entonces yo como camarógrafo operador de estadio, siempre voy a buscar reacciones, porque el director me lo dice aquí, por el Intercom, y simplemente entro a la cancha".

“Me acerco a él y de la nada el Dibu me tiró, me dio rabia, me dio mucha rabia, porque yo estoy trabajando, así como él también lo estaba haciendo, atajando, y yo operando mi cámara”, añadió el camarógrafo.

Además, hizo claridad sobre supuestas provocaciones de su parte al Dibu: “Quiero aclarar que por ética profesional y por contrato no podemos hablar con los jugadores, ni pedirles autógrafos, ni tomar fotografías. Yo me acerco al Dibu, él me manotea con la derecha y se va sin pedir disculpas. Yo intenté seguir grabando, pero me dejó el equipo descuadrado”.