Futbolista del Barcelona fue captado enfrentándose a un fanático tras terminar su entrenamiento: “es la última vez que me llamas tonto”

El Barcelona vive un difícil momento en la Liga de España debido a que se encuentra a 8 puntos de su eterno rival, el Real Madrid, a tan solo 8 fechas de que acabe el campeonato, lo que complicaría su oportunidad de coronarse como el máximo ganador.

Sin embargo, en las últimas horas el club catalán no ocupa los titulares por su rendimiento en el campeonato, sino porque uno de sus jugadores es protagonista de un insólito momento al enfrentarse a un fanático tras la culminación de un entrenamiento.

Se trata del defensa Iñigo Martínez, quien fue captado por las cámaras de los aficionados enfrentándose a un hincha a las afueras del club luego de terminar las tareas de preparación diaria.

Cuando estaba abandonando la ciudad deportiva en su carro, el deportista, de 32 años, se bajó del vehículo claramente molesto y se dirigió a un fan para increparlo por haberlo llamado “tonto”, dándole una dura advertencia.

En el video, que ha circulado en redes y se ha hecho tendencia en las últimas horas, se ve a Martínez bajando de su auto y caminando hacia al fan, al que le dice: “es la última vez que me llamas tú tonto, ¿me has oído? La última vez que me llamas tonto. La última que me insultas. Y tu amigo lo mismo. Te aviso”.

VEA TAMBIÉN Jugadora se desplomó en la mitad de la cancha durante la final de la Copa de la Liga femenina de Inglaterra o

El joven, que es un reconocido tiktoker, se volvió para mirar a su amigo a ver si estaba grabando, algo a lo que el futbolista del Barsa le remarcó: “Y no vayas de chulo, porque me ca** en Dios”.

El asunto no pasó a mayores y Martínez se devolvió a su vehículo para poder salir finalmente de la ciudad deportiva, tal y como tenía previsto hacer antes de enfrentarse con el joven fanático.

No es la primera vez que un futbolista del Barcelona es visto enfrentándose a un hincha, ya que en el pasado jugadores y exdeportistas del club como Ousmane Dembélé, Ronald Araújo, Samuel Umtiti, João Cancelo, Gerard Piqué, Jordi Alba y hasta Messi, han sido captados respondiendo ante la provocación de algunos hinchas.

Estos aficionados son bien conocidos por estar a las afueras de la ciudad deportiva con el objetivo de obtener cualquier reacción por parte del plantel del club catalán a cambio de seguidores.

De hecho, al inicio de la temporada, Cancelo tuvo un enfrentamiento con unos seguidores a los que catalogó de “pesados” por su constante presencia buscando autógrafos para luego poder revenderlas al mejor postor.

En sus redes sociales, el deportista explicó que: “En primer lugar, no son aficionados, son jóvenes de 20 años que están ahí todos los días, ya sea en la puerta del centro de entrenamiento o cuando estoy con mi hija en el parque o en una simple cena con mi novia”.

Los dirigidos por Xavi Hernández se preparan para su próximo partido que tendrá lugar el 10 de abril, cuando visite el Parque de los Príncipes para enfrentar al París Saint-Germain (PSG) por los cuartos de final de la Champions League.