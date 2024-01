Futbolistas nominadas al Once Ideal de la FIFA: la colombiana Linda Caicedo quedó por fuera

Recientemente se conoció la lista de los futbolistas nominados al Once Ideal de la FIFA 2023, el equipo conformado por los mejores de la temporada tanto en su categoría masculina como femenina.

Se trata de un galardón que se entrega desde 2005 en colaboración con FIFPro, organización sindical que representa a 65.000 futbolistas profesionales a nivel mundial.

Para la nominación femenina figuran 23 deportistas que han recibido el mayor número de votos de sus compañeras por su rendimiento desde el 1 de agosto de 2022 al 20 de agosto de 2023.

El Once Ideal de la FIFA está conformado para ambas categorías por el guardameta, tres defensas, tres centrocampistas y tres delanteros que suelen recibir el mayor número de votos.

En la categoría femenina figuran nombres como Irene Paredes, del Barcelona; Alessia Russo, del Manchester United; Jennifer Hermoso, del Pachuca; Olga Carmona, del Real Madrid, entre otras.

No obstante, la lista no incluye a la colombiana Linda Caicedo que, pese haber estado nominada al Balón de Oro y al premio The Best de la FIFA, quedó por fuera de las nominadas para el Once Ideal.

Estas son las 23 futbolistas nominadas en la categoría femenina:

Arqueras

Mackenzie Arnold (West Ham United, Australia)

Mary Earps (Manchester United, Inglaterra)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars, Estados Unidos)

Defensas

Lucy Bronze (Barcelona, Inglaterra)

Olga Carmona (Real Madrid, España)

Alex Greenwood (Manchester City, Inglaterra)

Amanda Ilestedt (Paris Saint-Germain/Arsenal, Suecia)

Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain/Chelsea, Canadá)

María León (Barcelona, España)

Irene Paredes (Barcelona, España)

Mediocampistas

Aitana Bonmatí (Barcelona, España)

Claudia Pina (Barcelona, España)

Fridolina Rolfo (Barcelona, Suecia)

Georgia Stanway (Bayern Munich, Inglaterra)

Ella Toone (Manchester United, Inglaterra)

Keira Walsh (Barcelona, Inglaterra)

Delanteras

Jennifer Hermoso (Pachuca/Tigres, España)

Lauren James (Chelsea, Inglaterra)

Sam Kerr (Chelsea, Australia)

Alex Morgan (San Diego Wave, Estados Unidos)

Salma Paralluelo (Barcelona, España)

Alexandra Popp (Wolfsburgo, Alemania)

Alessia Russo (Manchester United/Arsenal, Inglaterra)

Se espera que la FIFA y FIFPro anuncien el equipo ideal el lunes 15 de enero de 2024 durante la ceremonia de los Premios Best de la FIFA en Londres (Inglaterra).