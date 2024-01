Revelan la lista de los futbolistas nominados al Once Ideal de la FIFA en 2023 y Cristiano Ronaldo reclamó su puesto

El miércoles 3 de enero se reveló la lista de los futbolistas nominados al Once Ideal de la FIFA 2023, el equipo conformado por los mejores de la temporada.

Se trata de un galardón que se entrega desde 2005 en colaboración con FIFPro, organización sindical que representa a 65.000 futbolistas profesionales a nivel mundial.

De acuerdo con dicha entidad, los nominados para esta versión son los 23 futbolistas que han recibido el mayor número de votos de sus compañeros por su rendimiento desde el 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023.

“Más de 28.000 futbolistas profesionales han votado a su equipo del año. El World 11 es el único premio a nivel global del fútbol decidido exclusivamente por las y los futbolistas profesionales”, detalló FIFPro en su página web.

El Once Ideal de la FIFA está conformado en sí por el guardameta, tres defensas, tres centrocampistas y tres delanteros que suelen recibir el mayor número de votos. Una de las sorpresas fue la inclusión de Cristiano Ronaldo quien había sido marginado de otras postulaciones como la del Premio The Best.

Estos son los 23 futbolistas nominados en la categoría masculina:

Arqueros:

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)

Ederson (Manchester City, Brasil)

Emiliano Martínez (Aston Villa, Argentina)

Defensas:

Ruben Dias (Manchester City, Portugal)

Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos)

Éder Militão (Real Madrid, Brasil)

Antonio Rüdiger (Real Madrid, Alemania)

John Stones (Manchester City, Inglaterra)

Kyle Walker (Manchester City, Inglaterra)

Centrocampistas:

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid, Inglaterra)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Bélgica)

Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcelona, Alemania)

Luka Modric (Real Madrid, Croatie)

Rodri (Manchester City, España)

Bernardo Silva (Manchester City, Portugal)

Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay)

Delanteros:

Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad, Francia)

Erling Haaland (Manchester City, Noruega)

Harry Kane (Tottenham Hotspur/Bayern Munich, Inglaterra)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, Francia)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Inter Miami, Argentina)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)

Vinícius Jr (Real Madrid, Brasil)

Se espera que la FIFA y FIFPro anuncien el equipo ideal el lunes 15 de enero de 2024 durante la ceremonia de los Premios Best de la FIFA en Londres (Inglaterra).