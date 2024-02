Georgina Rodríguez falla un penalti sin arquero en frente del hijo de Cristiano Ronaldo quien no oculta su desilusión

La modelo española y esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, compartió en sus redes sociales divertidos momentos que vivió con su familia en inmediaciones del estadio en el que se disputó el partido de los clubes Al-Nassr y Al Hilal en Arabia Saudita.

Pese a la derrota del club de su esposo por 2 a 0, Rodríguez tuvo unos momentos de esparcimiento junto a sus hijos, incluido Cristiano Jr, quien recientemente se consagró campeón del torneo Sub-13 del fútbol árabe con el Al-Nassr.

Una de las escenas más curiosas entre las que compartió Georgina fue la de un penalti que cobró, sin arquero, frente a una portería de fútbol de salón.

La modelo disparó con potencia a la parte superior del arco con tan mala fortuna que el balón se estrelló contra el larguero.

El suceso despertó las risas de varias personas que rodeaban a Rodríguez con excepción del hijo de Cristiano Ronaldo, a quien se le vio caminar con desilusión y algo compungido tras el rebote de la pelota en el travesaño.

Cristiano Jr vive buenos momentos en el Al Nassr con el que sumó su primer título en Arabia Saudita en donde ha sabido demostrar un talento que parece innato y heredado de su padre.

Aunque no es seguro, según ha expresado Cristiano Ronaldo, que se dedique al fútbol profesional lo cierto es que al heredero de ‘El Bicho’ se le nota que por sus venas corre mucho de la magia de su padre.

"Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe refrescos y come patatas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años”, dijo Cristiano Ronaldo en 2020 en una de las pocas declaraciones, no que acostumbra a hacer sobre su entorno familiar más íntimo.

El portugués también afirmó entonces que su hijo “tiene potencial, es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no llega”.

“Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo. No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría, claro que quiero. Sin embargo, quiero todo sea lo mejor para él, sea futbolista o médico", sostuvo.

Cristiano Jr marcó su primer gol con el equipo sub-13 del club Al-Nassr en Arabia Saudita en medio de un debut soñado en octubre pasado y, tan solo cuatro meses después, ya pudo gritar campeón.