"He cumplido el sueño": Falcao García tras debutar con Millonarios ante River Plate

Este martes 9 de julio se llevó a cabo el partido amistoso entre Millonarios FC y River Plate en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina.

El encuentro deportivo marcó el debut del colombiano Radamel Falcao García con el cuadro embajador de Colombia tras dejar el Rayo Vallecano de España.

Falcao, quien brilló en varias oportunidades con el River Plate, recibió en el estadio una calurosa ovación por parte de los hinchas, al tiempo que tuvo un pequeño homenaje por parte de los directivos del club.

Aunque no logró anotar, el Tigre jugó 64 minutos del partido hasta que fue reemplazado por Santiago Giordana.

Facundo Colidio abrió la cuenta para River al tocar ante el arco vacío tras un centro de Pablo Solari en el minuto 49 y posteriormente Santiago Giordana selló el empate colombiano con un remate cruzado en el minuto 74.

Tras el final del partido, Falcao aseguró que cumplió el sueño de ponerse la camiseta del Albiazul.

“Pasaron 23 años desde que me fui de Colombia, y ahora he cumplido el sueño de ponerme la camiseta de Millonarios. Ahora me queda jugar en Colombia, que nunca lo hice. Ha sido una noche especial, al hacer mi debut en el Monumental. Viví algo muy lindo, con muchas muestras de afecto”, mencionó en entrevista con ESPN.

El delantero, de 38 años, también se refirió al Torneo Finalización colombiano, en el que su equipo jugará contra el Deportivo Independiente Medellín.

"El DIM es un grande de Colombia, no va a ser fácil porque no queda mucho tiempo, pero nos quedan unos diez días para ajustar detalles para sacar el resultado que necesitamos", aseveró.