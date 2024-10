Iker Casillas lanza duras críticas contra el Balón de Oro de Rodri y afirmó que otro futbolista español se lo merecía más

El gran protagonista de la noche en la ceremonia de la edición número 68 del Balón de Oro fue el fútbol español, en donde nombres como los de Aitana Bonmatí, Lamine Yamal y Rodri Hernández, resaltaron en la famosa premiación.

Sin embargo, el que Rodri, jugador del Manchester City, obtuviera el máximo galardón de la noche sobre el favorito de este año, el brasileño Vinicius Jr., parece no haberle sentado bien a muchos en el mundo del fútbol.

Como es el caso del mítico arquero del Real Madrid, Iker Casillas, quien no se guardó nada y apuntó duramente contra la ceremonia del Balón de Oro y el triunfo de Rodri sobre el delantero de los ‘merengues’.

En una entrevista con el creador de contenido Adri Contreras, el exguardameta habló sobre el sistema de votación del Balón de Oro y sobre quién debería haber obtenido el tan anhelado premio.

Para Iker este codiciado premio le parece una “absurdez” y que no tiene ningún tipo de criterio, porque no le parece algo que sea coherente.

“Me parece que es una absurdez, no tiene criterio ninguno. No sé quién narices los elige, no sé quién los vota y ya me da igual que luego me expliquen quienes son los que votan, si son los capitanes, los seleccionadores o el presidente de Malasia”, empezó diciendo.

El mítico arquero del Madrid señaló que: “No me parece algo que sea coherente, porque si tienes que dárselo a un español, en todo caso se lo das a Carvajal. No, o sea, en ese sentido Rodri lleva lesionado mes y pico”.

“Es que no hay un criterio, Al igual que tampoco entiendo cómo es posible que hace 14 años, la época esa del 2008 al 2014, ningún español fuese Balón de Oro y más encima cuando ganamos el Mundial”.

El exfutbolista terminó sus duras palabras reiterando que: “a mí este premio me parece una absurdez por no decir otra cosa”.

Sus palabras, que se han hecho virales en redes, han generado un gran debate en redes sociales. Mientras unos usuarios aseguran que dice la verdad, otros señalan que no hay que quitarle merito al ganador.

“Es lo que tiene hablar sin tener ni idea”, “Nos representa”, “Claro que hay criterios establecidos, lo que pasa es que es más fácil ponerse a llorar”, “Este no dice nada coherente el pobre”, “Tiene razón Iker” y “De acuerdo con Iker”, son algunos de los comentarios en redes.

Tras 64 años sin que un jugador español ganara el Balón de Oro, ya que la última vez fue en 1960 cuando lo ganó Luis Suárez, Rodri logró imponerse ante Vinicius Jr., generando la molestia de muchos en el mundo.

Las críticas contra el mediocampista del Manchester City no han parado desde que se anunció su nombre como ganador de este premio, al punto en el que incluso compañeros de Vinicius dejaron ver su molestia.