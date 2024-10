Confirman oficialmente que James Rodríguez no estuvo en partido de Copa del Rey con el Rayo Vallecano por "molestias": esto es lo que se sabe

James Rodríguez atraviesa por un momento excepcional con la selección Colombia desde la pasada Copa América, donde fue elegido como el mejor jugador del torneo.

El mediocampista ha sido clave en los últimos partidos de la Eliminatoria Sudamericana, donde Colombia es segunda con 19 puntos y se encuentra parcialmente clasificada a la cita orbital de 2026.

No obstante, el nacido en Cúcuta no goza del mismo presente con su actual club, el Rayo Vallecano, donde no ha sido tenido en cuenta como quisiera por su entrenador Iñigo Pérez.

VEA TAMBIÉN Colombia tomó radical decisión sobre su estadio para próximo juego de local en las Eliminatorias tras sanción de la FIFA o

Incluso, este martes, en juego de Copa del Rey sorprendió que el colombiano ni siquiera fue al banco, lo que generó todo tipo de especulaciones, muchas de ellas apuntando contra el técnico.

Sin embargo, según se conoció en las últimas horas, el jugador de la selección Colombia no fue parte del encuentro debido a molestias físicas, según indicó en rueda de prensa su entrenador.

"Lo de James no es una decisión técnica, tiene unas molestias, esperemos que no sea nada importante".

Cabe recordar que hace una semana atrás, James Rodríguez salió del entrenamiento cojeando luego de sufrir una sobrecarga en los isquios de la pierna izquierda.

Si bien estuvo disponible para el juego ante el Alavés el fin de semana, no fue tenido en cuenta para ingresar.

Esto ha desatado preocupación en la selección Colombia dado en dos semanas la tricolor enfrentará a Uruguay y Ecuador por Eliminatorias.