Impactantes imágenes de la brutal golpiza que recibió el tenista Bernard Tomic a las afueras de un estudio de tatuajes

En las últimas horas, ha circulado en redes sociales un impactante video de la brutal golpiza que recibió un reconocido tenista por parte de dos hombres en lo que parece ser las afueras de una galería de un estudio de tatuajes.

Las imágenes, que de inmediato se han vuelto virales, muestran al tenista Bernard Tomic siendo brutalmente golpeado por dos hombres no identificados que lo acorralaron a las afueras de lo que parece ser un estudio de tatuajes.

En los videos se ve que el tenista, que en algún momento ocupó el puesto 17 de la clasificación mundial, no intenta combatir con sus atacantes, sino que solamente se tapa la cara con las manos mientras es golpeado en el piso.

De acuerdo con el medio Channel 10 de la televisión australiana, la Policía señaló que el incidente ocurrió frente al salón de tatuajes ‘Gold Coast’, ubicado en Queensland, Australia.

Sin embargo, las autoridades locales no tienen claro cómo fue que inició el ataque, ya que el tenista, de 30 años, compite actualmente en el evento Challenger en Estambul, Turquía.

En los clips que circulan en redes se alcanza a escuchar cómo uno de los atacantes le grita al deportista mientras lo golpea que se levante “perro”, mientras que el deportista no pone mucha resistencia.

El tenista Bernard Tomic, quien antes ocupaba la posición 17 en el mundo, cayó al puesto 825 en la clasificación mundial y en los últimos 18 meses ha logrado subir un poco hasta el puesto 292, sin embargo, esto no fue suficiente para que pudiera ingresar al Australian Open a inicios de este año.

Para explicar la ausencia de Tomic, Craig Tiley, jefe del Australian, Open explicó que “nuestro equipo que analiza la decisión tiene un equipo de personas que analiza la decisión de los wildcards. Observan al jugador, la fuerza de su juego, qué eventos ha estado jugando, cuánto ha estado jugando”.

“Hay muchos factores que influyen en ello. Tenemos muchos más jugadores australianos para elegir, y es un gran problema”, añadió.

La decisión no fue bien tomada por el tenista, que incluso atacó a Lleyton Hewitt, actual capitán de la Copa Davis.

“No espero ningún favor. Voy a demostrar mi punto y ganarme mi camino. Estoy en un lugar de mi vida donde ya no me quejo. Estoy concentrado y he estado entrenando duro. Dejaré que mi tenis hable por sí solo”, puntualizó el tenista.

Tomic enfatizó, en ese entonces, que “el último trimestre de 2022 gané tres torneos y gané cuatro finales. Este año es mi año. Si nadie me ayuda a mantenerme, volveré al top 100 por mi cuenta”.