Iñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, vuelve a hacerle un desplante a James Rodríguez en la liga española

Continuó este sábado 07 de diciembre la jornada número 16de la Liga Española con los juegos Las Palmas vs. Real Valladolid, Real Betis vs. Barcelona, Valencia vs. Rayo Vallecano y Girona vs. Real Madrid.

El Barcelona (1º) rescató un empate 2-2 ante un ambicioso Betis en Sevilla, gracias su arquero Iñaki Peña y a la magia de Lamine Yamal, este sábado en la 16ª jornada de Liga, Las Palmas derrotó 2-1 al Valladolid y el Valencia sigue en los puestos de descenso tras perder contra el Rayo Vallecano 0-1.

La anotación de la victoria llegó en los pies del senegalés Pathé Ciss tras capitalizar de cabeza un centro de Isi Palazón a los siete minutos de iniciado el partido. De ahí en adelante fueron opciones de un Valencia que buscara salir de la zona de descenso.

Pero la noticia volvió a ser la suplencia de James Rodríguez y es que, pese a haber sido titular ante Unionistas FC por la Copa del Rey y haber demostrado un buen nivel mientras estuvo en la cancha, esta vez volvió al banco.

Y aunque se tenía una esperanza de que el técnico Íñigo Pérez colocara al colombiano en algún tramo del segundo tiempo, esto no ocurrió y James vio la victoria de su equipo sin actuar un solo minuto, lo que sigue generando controversia en redes sociales.

“Por algo debe ser que no le gusta”, “ese equipo no lo merece”, “cuando un técnico tiene el ego del señor Íñigo sin ganar nada, pues no es de extrañar estas decisiones”, “bájenle dos que tampoco es que James haya sido una gran figura el partido pasado”, entre otros son los comentarios que se leen tras la ausencia del colombiano en la titular del Rayo.

El próximo partido del Rayo Vallecano será contra el Real Madrid, uno de los exequipos de James Rodríguez y quien acortó distancia con el líder Barcelona tras su victoria 0-3 ante Girona, se espera actividad del colombiano en el campo de juego en este compromiso.