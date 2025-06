“Las críticas duelen, sobre todo las cosas que inventaron”: las palabras de Néstor Lorenzo antes del juego frente a Argentina

La Selección Colombia se encuentra en territorio argentino ultimando detalles de cara al juego por la decimosexta fecha de las clasificatorias al Mundial de 2026. Un partido fundamental para la “Tricolor” en sus aspiraciones mundialistas. Previo al juego frente a la “albiceleste”, Néstor Lorenzo se refirió a varios temas, entre ellos los rumores en torno a diferencias dentro del camerino, tras el 0-0 ante la “bicolor” en el estadio Metropolitano.

El seleccionador le salió al paso a los rumores que han rodeado al combinado nacional durante los últimos días, en los cuales se especuló sobre diferencias y hasta agresiones entre jugadores y cuerpo técnico, tras el empate ante Perú. Frente a esto el entrenador indicó que existe una campaña de desprestigio.

“Las críticas duelen, sobre todo las cosas que inventaron. No entiendo que haya gente que le quiera hacer daño a la Selección, hay una clara campaña de desprestigiar, más allá de que los resultados no fueron buenos, porque no me escondo diciendo que jugamos bárbaro”, fueron parte de las palabras de Néstor Lorenzo, quien siente que este tipo de comentarios han ido en aumento debido al bache futbolístico que viene arrastrando la “Tricolor”.

El entrenador es consciente de que los resultados no han acompañado al combinado nacional durante los últimos tiempos, pero esto no justifica que la gente se ponga a sacar de contexto ciertas situaciones y crear rumores y especulaciones sobre un tema como este. Por el cual se sintió afectado y más aún cuando su progenitora lo interrogó sobre la supuesta pelea: “Me duele que la gente colombiana tenga esa maldad. Me hizo mal pensar eso”, añadió el director técnico de Colombia.

Asimismo, Néstor Lorenzo aprovechó la oportunidad para dejar claro que este es un proceso en el que se viven momentos buenos, como malos, debido a las diferentes reestructuraciones que muchas veces se deben hacer dentro del plantel por diferentes situaciones, pero que el equipo se encuentra enfocado y dispuesto para conseguir el objetivo de clasificar al Mundial de 2026.

De esta manera, el entrenador de la Selección Colombia despeja toda duda sobre diferencias o enfrentamientos dentro de la plantilla y deja claro que “el grupo está unido camino al Mundial”.

La “Tricolor” se enfrentará este martes 10 de junio frente a Argentina, desde las 7:00 p.m. hora de Colombia, y usted podrá disfrutarlo por la pantalla del Canal RCN.