Iván Ramiro Córdoba contó la razón por la que en un momento decidió renunciar a la Selección Colombia

El paso de Iván Ramiro Córdoba por la Selección Colombia marcó un precedente en la historia, convirtiéndose en uno de los máximos emblemas de la ‘Tricolor’ sobre todo luego de que marcara el gol que le dio al país el título de la Copa América de 2001.

Uno de los recordados y más respetados capitanes que ha tenido Colombia dio recientemente una entrevista en la que habló de varios temas, incluso su paso por la selección, a la cual en algún momento tenía pensado renunciar.

Durante su entrevista con el medio DSports, el futbolista colombiano contó infidencias de su época como jugador del combinado nacional.

Córdoba recordó cómo fue su primera convocatoria, revelando que ese día tenía un examen de la universidad: “Yo me presenté a la universidad, pero justo llega la carta que me la entrega mi papá y mi mamá, yo la abro y veo que está la convocación a la selección con la firma de bolillo”.

El exfutbolista comentó que cuando abrió la carta le dijo a su papá: “Yo creo que acá no hay nada que decir, el destino a escoger. Y yo me fui para la selección”.

Sin embargo, también recordó que, pese a que fue convocado para jugar el Mundial de Francia de 1998, el entrenador de ese entonces, Hernán Darío ‘el Bolillo’ Gómez, no lo puso a jugar, en el que fue su primer y único mundial.

“Me sentí mal, terrible. Me había preparado y una de las más grandes ilusiones mías era marcar a Michael Owen, el delantero más rápido en esos momentos. Como nosotros nos enfrentábamos a Inglaterra, y ya estaba visualizando esa oportunidad”, expresó.

Córdoba continuó su relato diciendo que “tanto fue el dolor en ese momento que yo me ‘pelé', y tenía más pelo que ahora”. “En un momento, incluso, pensé en irme de la Selección”.

El exdelantero del Inter de Milán comentó que, aunque no esperaba una explicación por parte del entrenador, nunca logró entender la decisión que tomó, pese a que había jugado las Eliminatorias.

“Faltando cinco días, sin ninguna motivación o explicaciones, no porque se la tenga que dar a uno, pero después de venir con cierta continuidad al menos unas palabras... que te digan en la cara qué está pasando. Eso no pasó y para mí fue muy duro. Fue el único Mundial en el que participé y no jugué ni un minuto”, agregó.

Sin embargo, esa desmotivación no hizo que abandonara la selección y tres años más tarde logró darle el único título que ostenta Colombia: campeones de la Copa América 2001, con un gol de cabeza que le hizo a México en la final del torneo que se llevó a cabo en Bogotá.

El excapitán de la selección Colombia también se refirió a los jugadores actuales del combinado nacional y a su derrota en la pasada Copa América contra Argentina.

“Son muchos los detalles y muchas las cositas que seguramente el profesor o los mismos jugadores digan de pronto ‘ya mirando’, después de que pasan las cosas, uno sabe que siempre queda algo por mejorar. Pero eso hace parte del proceso. Argentina perdió cuatro finales antes de ganar todo lo que ha ganado”, expresó.