James Rodríguez reaparece en Instagram con nuevo 'look' y la hinchada del Sao Paulo la agarra contra él

El futbolista colombiano James Rodríguez ha dado de qué habla esta semana luego de que medios brasileros filtraran que el jugador pidió rescindir su contrato con el Sao Paulo debido a que sus planes no se estarían cumpliendo como quisiera.

Esta información fue confirmada por Thiago Carpini Barbosa, técnico del equipo brasilero, quien, durante una rueda de prensa, señaló que el adiós del colombiano es un hecho.

“Nuestro período juntos fue corto, no tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano. Lo que me condicionó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse del club). Ya no es asunto mío”, dijo el estratega.

Desde que comenzó a circular esta información que, incluso, ya menciona las posibilidades que tendría James en otros quipos como el Besiktas de Turquía o los conjuntos de la MLS el Real Salt Lake y el Columbus Crew, el colombiano no había aparecido en redes sociales.

Pero este viernes 9 de febrero, Rodríguez publicó unas fotografías en su cuenta de Instagram en las que se le ve estrenando nuevo ‘look’ al aparecer con su pelo trenzado y sonriendo tranquilamente, lo que provocó reacciones en la hinchada del Sao Paulo.

“Disfruta del camino, todo lo que sea para ti te encontrará”, dice la publicación del 10 de la Selección Colombia que, en tan solo dos horas, acumula más de 250.000 likes y cerca de 10.000 comentarios, entre ellos, de los aficionados paulistas que lo critican por su repentina salida.

“Pasó más tiempo peinándose que en la cancha”, “si necesitas transporte, me avisas y te llevó ya al aeropuerto”, “ya que no te dio el fútbol, vuélvete modelo”, “creyó que en Brasil iba a seguir de vacaciones”, “vete ya, qué decepción”, “mejores jugadores han vestido esta camiseta”, entre otros han sido los comentarios que le han dejado al cucuteño.

Desde su arribo al Sao Paulo, James solo ha marcado un gol en los 14 partidos que ha disputado desde su llegada a finales de julio de 2023.