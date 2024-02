Estos son los 100 deportistas que más dinero ganaron en 2023: Cristiano Ronaldo, Messi y LeBron James encabezan la lista

Este jueves se conoció la lista de los 100 deportistas que más ganaron dinero y entre el extenso ranking los nombres más destacados son los del portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Lionel Messi, el francés Kylian Mbappé, el brasileño Neymar y el estadounidense LeBron James.

El listado publicado por el sitio especializado en negocios deportivos ‘Sportico’ destacó deportistas de todas las ramas como: basquetbolistas, futbolistas, pilotos de la Fórmula 1, boxeadores, jugadores de la NFL, golfistas y tenistas.

El deportista que más dinero ganó el año pasado, es el mismo que se proclamó como máximo goleador del 2023, Cristiano Ronaldo, quien ganó cerca de 275 millones de dólares, seguido por el golfista español Jon Rahm, quien consiguió 203 millones de dólares.

El tercer lugar es ocupado por el campeón del mundo Lionel Messi, quien ganó 130 millones de dólares. Por debajo del delantero del Inter Miami se encuentra la estrella de la NBA LeBron James con 125.7 millones de dólares.

El francés Kylian Mbappé ocupa el quinto lugar con 125 millones de dólares y su excompañero del PSG, Neymar, se encuentra en la sexta posición con un total de 121 millones de dólares.

El séptimo, octavo y noveno lugar están ocupados por los basquetbolistas Stephen Curry con 98.9 millones de dólares, el griego Giannis Antetokounmpo con 88.4 millones de dólares y el estadounidense Kevin Durant con 86.9 millones de dólares.

El top 10 cierra con la estrella de los Kansas City Chiefs, el quarterback Patrick Mahomes, quien ganó el año pasado 84.3 millones de dólares.

La posición 11 es ocupada por el basquetbolista Lamar Jackson de los Baltimore Ravens con 82.5 millones de dólares de ingresos anuales, seguido por el francés Karim Benzema con 78 millones de dólares.

El golfista Rory McIlroy ocupa el puesto número 13 con 77.4 millones de dólares, seguido por su colega Tiger Woods con 77.2 millones de dólares.

El primer piloto de la Fórmula 1 en aparecer en la lista en el puesto 15 es el neerlandés Max Verstappen con 75 millones de dólares.

En el puesto 16 está el beisbolista japones Shohei Ohtani con 70 millones de dólares y por debajo de él se encuentra el boxeador mexicano Canelo Álvarez con 66 millones de dólares.

El delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, ocupa la posición número 18 del listado con un total de 63 millones de dólares de ingresos mensuales, luego está el británico Lewis Hamilton con 62 millones de dólares.

En la posición 20 se encuentra el beisbolista estadounidense Max Scherzer, con un total de 60.8 millones de dólares.

Otros nombres importantes del listado son: Mohamed Salah con 56 millones, Novak Djokovic con 44.9 millones, Carlos Alcaraz con 42.2 millones, Sadio Mané con un total de 38 millones, Robert Lewandowski con 36 millones y Kevin De Bruyne con 35 millones.

De acuerdo con el sitio: “Las clasificaciones se basaron en las ganancias de 12 meses entre junio de 2021 y mayo de 2022. El salario y el premio en metálico incluyen todas las bonificaciones pagadas durante ese tiempo, incluidos fichajes, incentivos, playoffs y pago del Juego de Estrellas”.

Además, agregó que a la hora de hacer el listado “no se incluyeron los ingresos por inversiones y no incluimos participaciones en el capital de las marcas que las estrellas promocionan hasta que hay una venta”.

Lista completa de los 100 deportistas que más dinero ganaron en el 2023:

1. Cristiano Ronaldo (fútbol, Al-Nassr): US$ 275 millones

2. Jon Rahm (golf): US$ 203 millones

3. Lionel Messi (fútbol, Inter Miami): US$ 130 millones

4. LeBron James (básquet, Los Angeles Lakers): US$ 125,7 millones

5. Kylian Mbappé (fútbol, Paris Saint-Germain): US$ 125 millones

6. Neymar (fútbol, Al-Hilal): US$ 121 millones

7. Stephen Curry (básquet, New Orleans Saints): US$ 98,9 millones

8. Giannis Antetokounmpo (básquet, Milwaukee Bucks): US$ 88,4 millones

9. Kevin Durant (básquet, Phoenix Suns): US$ 86,9 millones

10. Patrick Mahomes (fútbol americano, Kansas City Chiefs): US$ 84,3 millones

11. Lamar Jackson (fútbol americano, Baltimore Ravens): US$ 82,5 millones

12. Karim Benzema (fútbol, Al-Ittihad): US$ 78 millones

13. Rory McIlrou (golf): US$ 77,4 millones

14. Tiger Woods (golf): US$ 77,2 millones

15. Max Verstappen (Fórmula 1, Red Bull): US$ 75 millones

16. Shohei Ohtani (béisbol, Los Angeles Dodgers): US$ 70 millones

17. Canelo Álvarez (boxeo): US$ 66 millones

18. Erling Haaland (fútbol, Manchester City): US$ 63 millones

19. Lewis Hamilton (Fórmula 1, Mercedes): US$ 62 millones

20. Max Scherzer (béisbol, Texas Rangers): US$ 60,8 millones

21. Damian Lillard (básquet, Milwaukee Bucks): US$ 60,3 millones

22. Klay Thompson (básquet, Golden State Warriors): US$ 60,1 millones

23. Mohamed Salah (fútbol, Liverpool): US$ 56 millones

24. Anthony Joshua (boxeo): US$ 55 millones

25. Russell Westbrook (básquet, Los Angeles Clippers): US$ 54 millones

26. Nick Bosa (fútbol americano, San Francisco 49ers): US$ 53,6 millones

27. Victor Hovland (golf): US$ 52,3 millones

28. Scottie Scheffler (golf): US$ 52,3 millones

29. James Harden (básquet, Los Angeles Clippers): US$ 51, 6 millones

30. Joe Burrow (fútbol americano, Cincinnati Bengals): US$ 51,5 millones

31. Paul George (básquet, Los Angeles Clippers): US$ 51,1 millones

32. Bradley Beal (básquet, Phoenix Suns): US$ 50,5 millones

33. Kawhi Leonard (básquet, Los Angeles Clippers): US$ 50,1 millones

34. Luka Dončić (básquet, Dallas Mavericks): US$ 49,7 millones

35. Jimmy Butler (básquet, Miami Heat): US$ 47.9 millones

36. Daniel Jones (fútbol americano, New York Giants): US$ 47,5 millones

37. Jake Paul (boxeo): US$ 47 millones

38. Joel Embiid (Philadelphia 76ers): US$ 46,8 millones

39. Brooks Koepka (golf): US$ 46,7 millones

40. Deshaun Watson (fútbol americano, Cleveland Browns): US$ 46,5 millones

41. Devin Booker (básquet, Phoenix Suns): US$ 46,3 millones

42. Aaron Rodgers (fútbol americano, New York Jets): US$ 45,9 millones

43. Nikola Jokic (básquet, Denver Nuggets): US$ 45,7 millones

44. Anthony Davis (básquet, Los Angeles Lakers): US$ 45,5 millones

45. Dak Prescott (fútbol americano, Dallas Cowboys): US$ 45 millones

46. Novak Djokovic (tenis): US$ 44,9 millones

47. Trae Young (básquet, Atlanta Hawks): US$ 44,7 millones

48. Justin Verlander (béisbol, Houston Astros): US$ 44,5 millones

49. Aaron Judge (béisbol, New York Yankees): US$ 44 millones

50. Zach LaVine (básquet, Chicago Bulls): US$ 43,7 millones

51. Cameron Smith (golf): US$ 43,3 millones

52. Kyrie Irving (básquet, Dallas Mavericks): US$ 43,3 millones

53. Jordan Spieth (golf): US$ 42,9 millones

54. Gervonta Davis (boxeo): US$ 42,5 millones

55. Kyler Murray (fútbol americano, Arizona Cardinals): US$ 42, 5 millones

56. Carlos Alcaraz (tenis): US$ 42,2 millones

57. Jamal Murray (básquet, Denver Nuggets): US$ 41 millones

58. Ryan Garcia (boxeo): US$ 40,5 millones

59. Mike Trout (béisbol, Los Angeles Angels): US$ 40,5 millones

60. Donovan Mitchell (básquet, Cleveland Cavaliers): US$ 40,4 millones

61. Cleveland Cavaliers (básquet, Minnesota Timberwolves): US$ 40,2 millones

62. Talor Gooch (golf): US$ 40,2 millones

63. Jayson Tatum (básquet, Boston Celtics): US$ 40,1 millones

64. Tyson Fury (boxeo): US$ 40 millones

65. Rashan Gary (fútbol americano, Green Bay Packers): US$ 39,9 millones

66. Tobias Harris (básquet, Philadelphia 76ers): US$ 39,3 millones

67. Chris Paul (básquet, Golden State Warriors): US$ 38,5 millones

68. Ben Simmons (básquet, Brooklyn Nets): US$ 38,4 millones

69. Anthony Rendon (béisbol, Los Angeles Angels): US$ 38,3 millones

70. Pascal Siakam (básquet, Indiana Pacers): US$ 38 millones

71. Russell Wilson (fútbol americano, Denver Broncos): US$ 38 millones

72. Sadio Mané (fútbol, Al-Nassr): US$ 38 millones

73. CJ McCollum (básquet, New Orleans Pelicans): US$ 37,9 millones

74. Jrue Holiday (básquet, Boston Celtics): US$ 37,8 millones

75. Zion Williamson (básquet, New Orleans Pelicans): US$ 37,6 millones

76. Gerrit Cole (béisbol, New York Yankees): US$ 37,5 millones

77. Corey Seager (béisbol, Texas Rangers): US$ 37,5 millones

78. Karl-Anthony Towns (básquet, Minnesota Timberwolves): US$ 37,2 millones

79. Carlos Correa (béisbol, Minnesota Twins): US$ 37 millones

80. Josh Allen (fútbol americano, Buffalo Bills): US$ 37 millones

81. Kristaps Porziņģis (básquet, Boston Celtics): US$ 36,7 millones

82. Brandon Ingram (básquet, New Orleans Pelicans): US$ 36,1 millones

83. Riyad Mahrez (fútbol, Al-Ahli): US$ 36 millones

84. Robert Lewandowski (fútbol, Barcelona): US$ 36 millones

85. Chris Lindstrom (fútbol americano, Atlanta Falcons): US$ 35,8 millones

86. Dustin Johnson (golf): US$ 35,7 millones

87. Khris Middleton (básquet, Milwaukee Bucks): US$ 35,3 millones

88. Kevin De Bruyne (fútbol, Manchester City): US$ 35 millones

89. Michael Porter Jr. (básquet, Denver Nuggets): US$ 33,9 millones

90. Orlando Brown Jr. (fútbol americano, Cincinatti Bengals): US$ 33,8 millones

91. Gordon Hayward (básquet, Charlotte Hornets): US$ 33,7 millones

92. Stephen Strasburg (béisbol, Washington Nationals): US$ 33,6 millones

93. Shai Gilgeous-Alexander (básquet, Oklahoma City Thunder): US$ 33,5 millones

94. Bryce Harper (béisbol, Philadelphia Phillies): US$ 33,3 millones

95. Kirk Cousins (fútbol americano, Minnesota Vikings) US$ 33 millones

96. De'Aaron Fox (básquet, Sacramento Kings): US$ 32,9 millones

97. Miguel Cabrera (béisbol, Detroit Tigers): US$ 32,8 millones

98. Bam Adebayo (básquet, Miami Heat): US$ 32,7 millones

99. Giancarlo Stanton (béisbol, New York Yankees): US$ 32,6 millones

100. Derek Carr (fútbol americano, New Orleans Saints): US$ 32,5 millones