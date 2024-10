Jhon Durán llegó a la sede del Aston Villa cantando emotivo tema de reconocido artista colombiano tras marcar gol en Champions League

El delantero colombiano, Jhon Jáder Durán atraviesa por uno de sus mejores momentos en el fútbol tras anotar en Champions League y encumbrarse en una de las figuras de su equipo, el Aston Villa de Inglaterra.

El atacante, que viene de marcar con la selección Colombia por Eliminatorias ante Chile, anotó esta semana en Champions League para la victoria de su club ante el Bologna de Italia. Además, fue elegido para conformar el once ideal de la tercera fecha del torneo continental.

Este jueves, el delantero cafetero arribó a la sede del Aston Villa y lo hizo de una manera muy particular, interpretando una canción de un reconocido artista colombiano con un mensaje muy profundo sobre su experiencia de vida.

Durán interpretó la canción Condenado al Éxito II, del artista nacido en Itagüí, Antioquia, Blessd. Lo hizo entonando uno de los fragmentos más emotivos de la canción que refiere al salir adelante en la vida, pese a los problemas.

“Todo se nos dio, ¿quién lo iba a pensar? Sirvieron los rosarios, y mi abuelita al rezar. Me acuerdo que antes pensaba que no se me iba a dar y ahora con los míos ya no paro de celebrar”, cantó Durán.

La letra de la canción del colombiano refleja su historia de vida de ascenso tras vivir difícil situaciones económicas y sociales, lo que indica seguramente que Durán se identifica con esa misma historia de vida.

Cabe recordar que Durán creció en un barrio popular de Medellín, en medio de difíciles condiciones. Incluso, hay en las últimas semanas se conoció un video del jugador colombiano cuando soñaba con jugar el torneo continental europeo con sus amigos del barrio.