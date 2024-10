Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku siguen los pasos de Thibaut Courtois y renuncian a la selección de Bélgica en medio de tensión con el técnico

A tan solo días de que se retome la Nations League, la selección de Bélgica vive un momento de tensión entre su plantel debido a que dos de sus máximas estrellas y referentes han decidido dar un paso al costado y renunciar al combinado nacional.

El delantero Romelu Lukaku y el mediocampista del Manchester City, Kevin De Bruyne, han decidido renunciar a la selección siguiendo los pasos del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois.

Los medios belgas Le Soir y Sudpresse fueron los encargados de revelar la noticia y de informar que ambos jugadores han tomado la decisión de pausar su participación con la selección de Bélgica,

VEA TAMBIÉN La Conmebol calienta las Eliminatorias con recuerdo de rivales y fechas de cada uno de los 13 goles de James Rodríguez en la competencia o

La renuncia de Lukaku y De Bruyne no sería para siempre ya que, de acuerdo con los medios belgas, ambos aspiran a volver a encabezar el equipo que iría al Mundial de 2026.

La renuncia de dos de las máximas estrellas de Bélgica se da en medio de la creciente tensión que ha habido en el camerino del combinado nacional con su actual técnico, Domenico Tedesco, con quien Courtois tuvo “problemas”.

Por su parte, Lukaku, de 31 años, ya se había perdido una convocatoria con el combinado nacional a inicios de septiembre por su cambio de equipo del Chelsea al Nápoles.

En ese entonces, Tedesco comentó sobre la ausencia del histórico delantero de Bélgica, que esperaba contar con él en un futuro.

De Bruyne sí estuvo en los dos partidos que enfrentó Bélgica contra Israel, al que venció 3-1, y contra Francia contra quien perdió por 2-0 en la jornada 2 de la Nations League.

Sin embargo, de su enfrentamiento con Francia, Kevin salió muy molesto del campo e incluso aseguró que varios de sus compañeros no hicieron su trabajo en el campo, por lo que los medios locales temieran que esto fuera una motivación para que abandonara la selección.

Ahora, a tan solo días de que ‘Los diablos rojos’ tengan que enfrentarse a Italia en Roma el próximo 10 de octubre y reciba a Francia en Bruselas el 14 de octubre por la jornada 3 de la Liga de Naciones, Tedesco tiene la tarea de formar el equipo con estas dos bajas importantes.

Desde la llegada de Tedesco a la selección, el ambiente es de tensión. El primero en estallar ante esta tensión fue Courtois, quien se fue de una convocatoria por una supuesta lesión que el entrenador luego desmintió, desatando la polémica.

Meses después anunció que no volvería a la selección de Bélgica como resultado de sus problemas con el actual entrenador del equipo.

Por medio de su cuenta en la red social X, el portero, de 32 años, emitió un comunicado en el que dejó saber que su falta de confianza en el actual seleccionador del conjunto belga, Domenico Tedesco, y los problemas que ha tenido con él no volverá al combinado nacional.

“Quiero dirigirme a los aficionados belgas y a los seguidores de nuestra selección nacional. Siento un inmenso amor y orgullo por representar a mi país en la cancha, así como a cada uno de ustedes que apoyan a los Diablos Rojos”, inició diciendo.

VEA TAMBIÉN El hijo del exjugador venezolano Juan Arango le marcó un golazo al PSG y es uno de los goleadores de su equipo en Europa o

“Lamentablemente, tras los acontecimientos con el entrenador y tras mucha reflexión, he decidido no volver a la selección belga bajo su dirección. En este asunto, acepto mi parte de responsabilidad. Sin embargo, de cara al futuro, mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener el clima de cordialidad necesario”, añadió.

Este conflicto entre el entrenador de Bélgica y Courtois viene desde hace meses e incluso en el pasado el futbolista tocó el tema tras no ser convocado a la Eurocopa 2024, que se llevó a cabo en Alemania.

Domenico Tedesco explicó la razón por la que decidió no llamarlo a la selección argumentando que el futbolista de los ‘merengues’ no estaba listo.

"No está listo para la Eurocopa y tenemos que jugar con los que sí pueden hacerlo", insistió el técnico italo-alemán, que sucedió al español Roberto Martínez en febrero de 2023.

Pero el conflicto va más allá, ya que, en 2023, cuando el capitán titular del equipo Kevin De Bruyne estuvo ausente, se esperaba que la cinta de capitanía fuera entregada a Courtois. Sin embargo, el entrenador le dio la banda a Romelu Lukaku, lo que habría molestado al portero.

Luego de ese incidente, el portero del Real Madrid dio una entrevista al medio Sporza, en donde declaró: “Mira, si mi marcha fuera puramente por la capitanía, ya habría dimitido en marzo. ¿Kevin como capitán? No hay problema. Pero entonces estaba Romelu Lukaku y yo como vicecapitanes sin jerarquía”.