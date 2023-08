La agridulce despedida de Marta, histórica jugadora de Brasil, del Mundial Femenino: “continúen apoyando”

Este miércoles 2 de agosto se vivió una de las primeras grandes sorpresas de la presente edición del Mundial Femenino que se juega entre Australia y Nueva Zelanda. La Selección de Brasil quedó eliminada del certamen tras empatar sin goles ante Jamaica.

A pesar de contar con grandes estrellas como la legendaria Marta, considerada por muchos como la mejor futbolista de la historia, las caribeñas supieron contener el ataque de la ‘canarinha’ y sacar el valioso punto que les sirvió para clasificarse como segundas del grupo F por debajo de Francia.

VEA TAMBIÉN ¡Sorpresa en el Mundial Femenino!: Jamaica eliminó a la Selección de Brasil o

Esta repentina eliminación pone fin a la participación en los mundiales de la máxima referente del fútbol femenino en Brasil, pues Marta, con 37 años, dijo en sus declaraciones tras el partido que este será su último certamen, pues ella era la más veterana de la nómina y la ‘canarinha’ se está renovando.

“Continúen apoyando, Marta acaba aquí, no hay más copa para Marta, yo ya estoy muy grande, pero la oportunidad que tuve de jugar otra copa me hizo muy feliz. Estoy contenta por todo lo que viene ocurriendo en el fútbol femenino en Brasil y en el mundo. Continúen apoyando, porque para ella es solo el comienzo para mi es el final”, dijo la futbolista tras la eliminación.

Fue una despedida agridulce para la legendaria atacante, titular ante Jamaica, quien se fue dolida por quedar fuera anticipadamente del Mundial, pero celebra los avances del fútbol femenino en el mundo.

VEA TAMBIÉN Colombia es la única representante (viva) de Suramérica en el Mundial Femenino; Brasil y Argentina fueron eliminadas o

"Esto es solo el comienzo, el pueblo brasileño pide renovación, y hay renovación. La única vieja soy yo, la mayoría (de las seleccionadas) son niñas jóvenes con un talento enorme, es solo el comienzo para ellas. Yo termino aquí, pero ellas siguen", declaró Marta tras el partido.

La crack femenina ya se había mostrado muy nostálgica en la rueda de prensa previa al partido cuando le preguntaron por su legado en el fútbol femenino.

“¿Saben qué es genial? Es que cuando empecé a jugar no tenía un ídolo del fútbol femenino, ustedes no mostraban el fútbol femenino. ¿Cómo lo podía ver? ¿Cómo podía entender que podría llegar a una selección y convertirme en una referente?”, indicó entre lágrimas.

“Hoy salimos a las calles, la gente nos para, nos hablan y nos dicen: ‘Mi hija te adora y quiere ser como tú’. No pasa solo con Marta, con otras atletas también. Hoy tenemos nuestras propias referencias. Eso no hubiera pasado si nos hubiéramos detenido ante los primeros obstáculos. Entonces es una lucha continua que no comenzó solo conmigo, sino que comenzó con muchas mujeres tiempo atrás, por eso estamos muy orgullosas”, continuó la veterana jugadora.

VEA TAMBIÉN ¿Contradicción en la FIFA? premio monetario de las jugadoras del Mundial femenino estaría en riesgo o

“La gente de nuestra generación nos pide que continuemos inspirando a más niños, niñas y jóvenes sin importar la edad. Es lógico que estoy feliz de ver todo esto. 20 años atrás era mi primera copa, 20 años después soy referencia para muchas mujeres del mundo entero. No solo de fútbol, el periodismo también. Que la gente vea que muchas mujeres periodistas que antes no veíamos. Entonces hemos abierto puertas para la igualdad y espero haber respondido tu pregunta”, finalizó Marta.

Marta, un ícono del fútbol femenino, destacó que los Mundiales han cambiado desde que ella participó por primera vez en un torneo mayor en 2003, cuando había selecciones que salían con goleadas mayúsculas.

Ahora puso punto final a su participación mundialista y pese a su gran talento, la Selección brasilera femenina no ha logrado alzarse con la Copa del Mundo; su mejor participación ha sido en el Mundial de China 2007 donde quedó subcampeona, con Marta a la cabeza, tras perder el título con Alemania.