La curiosa respuesta que dio Novak Djokovic cuando le preguntaron si era el mejor deportista del mundo

El tenista serbio Novak Djokovic es considerado uno de los mejores del mundo, además de ser un referente en el deporte por ser el jugador que más Grand Slams ha conseguido en la historia, acumulando un total de 24 títulos.

Recientemente, Djokovic fue elegido como el tenista más destacado del año 2023 por la revista francés L’Equipe.

Durante la entrevista que realizó con el medio, el tenista destacó que tiene la intención de ser “cada día mejor”, así como también tiene el objetivo de repetir en enero del 2024 el título que consiguió este año en el Abierto de Australia.

Sin embargo, lo que más llamó la atención durante la entrevista fue su respuesta ante el cuestionamiento de creer que es el mejor deportista de todos los tiempos, un título que suele compartir con Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Rafael Nadal y LeBron James.

Ante esto, el serbio señaló que para él hay tres posibles respuestas: “La primera sería decir que sí, que soy el mejor, pero algunos dirían que es una muestra de arrogancia. La segunda sería mostrar una humildad total y decir que no lo sea, lo cual es posible. Y la tercera sería responder que soy quien soy, estoy orgulloso de lo que he logrado. Respeto todas las épocas y opiniones, y el debate del GOAT se lo dejo a los demás. Me quedo con la tercera”.

La revista francesa tuvo que votar para poder determinar a los mejores deportistas en las ramas masculina y femenina, por lo que ‘Nole’ superó con un amplio margen a León Marchad, el nadador francés, así como también dejó en tercer lugar al piloto de la Fórmula 1, Max Verstappen.

Esta sería la segunda vez que Djokovic se queda con este reconocimiento, el cual fue creado en 1975 por la revista francesa. Sin embargo, el máximo deportista con dicho título ha sido el español Rafael Nodal, quien ha ganado este nombramiento en cuatro ocasiones diferentes (2010, 2013, 2017 y 2019).

Por otra parte, mientras que Novak Djokovic fue nombrado el mejor deportista en la categoría masculina, la gimnasta estadounidense Simone Biles fue la más votada entre las mujeres, volviendo a ocupar dicho reconocimiento por cuarta vez.