Estrella del Manchester City lanza contundente crítica a Lionel Messi por ganar su octavo Balón de Oro

El pasado 30 de octubre el astro argentino, Lionel Messi, fue homenajeado por la revista France Football con el prestigioso Balón de Oro, el octavo que recibe en su carrera, lo que elevó su racha ganadora luego de consagrarse como campeón del mundo junto a la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Para muchos, este reconocimiento que recibió Messi es un indicativo de que es el mejor del mundo y que su año en el fútbol ha sido destacado. Sin embargo, para una de las máximas estrellas del Manchester City, el argentino no debió de ganar el Balón de Oro.

Se trata de Bernardo Silva, quien lanzó una fuerte crítica contra el ‘10’ de la ‘albiceleste’ y señaló que quien realmente debió de haber ganado el Balón de Oro, era su compañero de equipo, Erling Haaland.

Durante una entrevista con el medio 'A Bola', Silva puntualizó: “Sin duda, hoy en día, cuando se miran trofeos individuales, la gente se fija mucho en las estadísticas”.

VEA TAMBIÉN Lewis Hamilton reveló que fingía estar enfermo para poder faltar a días de entrenamiento en la Fórmula 1 o

“Si el Bayern gana la Liga de Campeones, el delantero del Bayern que marcó 40 goles en la temporada ganará el Balón de Oro. El City gana la Champions y casualmente no fue Haaland, porque Messi ganó el Mundial, sin embargo, si no fue Messi por el Mundial, sería Haaland quien ganaría el Balón de Oro. El Real Madrid gana la Liga de Campeones y el campeonato de España, y es Benzema quien gana el Balón de Oro. Normalmente, los anotadores acaban ganando premios individuales. Si estoy de acuerdo, ¿honestamente? No”.

El centrocampista de los ‘Celestes’ expresó también que incluso algunos jugadores pueden ganar este tipo de premios porque a veces son “los más influyentes”.

Además de que “por criterio no estoy de acuerdo con esa idea de que solo quien marca goles debe ganar el Balón de Oro, pero así funciona el fútbol. El fútbol es un gol y la gente celebra cuando se da el último toque, pero si pensamos en el fútbol en su conjunto hay todo un proceso hasta que hay ese toque final para que el balón entre en la red, ¿no?”.

El portugués, de 29 años, también conversó sobre ser considerado como un jugador “infravalorado” en su propio país, algo totalmente diferente en el exterior, en donde siente que es más apreciado.

“La gente me valora mucho. Quizás en Portugal, no tanto como en el extranjero. Creo que la gente me valora mucho más en Francia, donde jugué, y en Inglaterra que en mi propio país, pero tal vez tenga que ver con el hecho de que me fui bastante pronto”, expresó.

Silva también se refirió al hecho de que solamente Eusébio, Figo, Ronaldo y él, todos portugueses, estuvieron entre los 10 primeros para ganar el Balón de Oro, algo que cree que es un orgullo.

“Los premios colectivos son siempre los más importantes porque son los más bonitos. Compartes recuerdos con otras personas y, al final del día, retribuir al club que nos paga y a nuestros aficionados que nos apoyan siempre es increíble”, añadió.

VEA TAMBIÉN Asaltan casa de futbolista del Manchester City en pleno partido de la Premier League o

“Pero recibir este reconocimiento individual también es hermoso y un motivo para estar orgullosos. Significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo y, por tanto, que un premio tan prestigioso como el Balón de Oro haya estado dos veces entre los 10 primeros es fantástico”.

El centrocampista del Manchester City también comentó que para él es un sueño ser dirigido por Pep Guardiola, ya que “cuando era joven, vi a ese Barça formado por jugadores jóvenes como Xavi, Iniesta y Messi, y siendo entrenados por Pep. Eso fue una inspiración para mí. Ver un partido del Barcelona sin duda fue una inspiración y uno de mis sueños era que Pep me entrenara. Me enseñaron, en un momento difícil para mí, que el tamaño (la altura) no importaba”.