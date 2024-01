La emotiva despedida de Jürgen Klopp con Luis Díaz y el resto del plantel del Liverpool: "muchas lágrimas"

Los hinchas de los ‘Reds’ viven un momento de tristeza y nostalgia luego de que el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, anunciara que dejará el club inglés a final de la temporada.

Por medio de la televisión del club, el director técnico alemán anunció su salida del equipo que dirige desde hace nueve años tras llegar en 2015 a encabezar a uno de los mejores equipos de la liga inglesa.

"Puedo entender que es una conmoción para mucha gente en este momento cuando lo escuchas la primera vez. Puedo explicarlo, no tengo suficiente energía", señaló el preparador de 56 años, que logró seis grandes títulos con los Reds, entre ellos la Champions (2019) y la Premier League (2020).

Sus adjuntos Pepijn Lijnders y Peter Krawietz también dejarán sus cargos al término de la presente temporada, precisó el actual líder de la Premier League, y que aún está vivo en la Copa de la Liga (clasificado a la final), Copa de Inglaterra (clasificado a cuarta ronda) y Europa League (clasificado a octavos de final).

La noticia de su ida parece ser solamente nueva para los aficionados de los ‘reds’, pues Klopp contó que antes de anunciarlo en la televisión de la entidad pudo conversar con los jugadores y despedirse de ellos.

Klopp contó: “No estoy tan emocionado como cuando acabe el último día. La reacción de los jugadores fue muy buena, saben que no digo cosas así y me voy corriendo”.

Además, agregó que habló con ellos “en grupo y con alguno individualmente”.“He tenido muchas conversaciones en los últimos días con muchas lágrimas, es normal después de tanto tiempo”.

El alemán, de 56 años, señaló que tras su salida por un tiempo no piensa dirigir a ninguna selección, así como tampoco será director técnico de otro club inglés, pues su respeto por los fanáticos y el equipo es tan grande que “no podría”.

“Nunca voy a dirigir otro club en Inglaterra que no sea Liverpool. Mi amor por este club, mi respeto por esta gente es tan grande que no podría. No voy a dirigir un club o selección por un año al menos. No puedo y no quiero hacerlo”, expresó.

Jürgen Klopp llegó en 2015 al Liverpool y desde entonces su paso por el equipo ha estado lleno de grandes logros para el equipo inglés.

Ganó una Champions League (2018/19) tras 14 años de espera y conquistó otras competiciones como: el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa, FA Cup, EFL Cup y Community Shield.

Klopp ha dirigido al Liverpool en un total de 317 juegos, y hasta la fecha acumula 199 victorias, 74 empates, 44 derrotas y un título de la Premier League.