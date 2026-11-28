Rafael Dudamel no pasa por su mejor momento en Colombia como entrenador. El director técnico del Deportivo Cali es blanco de duras críticas por sus planteamientos en los partidos de semifinales del fútbol colombiano cuyos resultados lo dejan al borde de la eliminación.

El exentrenador de la Vinotinto fue duramente criticado tras el último partido de la fase semifinal ante Atlético Bucaramanga en condición de local que terminó empatado a un gol.

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Los aficionados pidieron la salida del entrenador tras acumular solo dos puntos de nueve disputados tras los primeros tres encuentros.

"El entrenador solamente se la pasa arreglándose el trajecito bonito", dijo un aficionado a la salida del estadio de Palmaseca.

Así, varios hinchas pidieron la salida de Dudamel de la dirección técnica, teniendo en cuenta que las posibilidades de clasificar son ahora más estrechas.

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"Chao con Dudamel"; "Es una gallina, cómo hace esos cambios tan ridículos, muy mal, eliminados"; "Es un miedoso"; "Mete el equipo atrás y es cobarde"; "No estamos jugando a nada", dijeron los hinchas.

Dudamel asume su segundo ciclo con el Deportivo Cali, equipo al que sacó campeón en 2021.

Actualmente, el Cali se ubica tercero en el cuadrangular final con dos puntos. América, su rival de patio, es primero con cinco, seguido de Millonarios con los mismos puntos.