Autoridades de Nueva Delhi, capital de India, tuvieron que tomar medidas urgentes ante una preocupante crisis respiratoria luego de registrar un alto índice calidad del aire, promedio de 307 puntos, monitoreo calificado como “muy mala”, según la Junta de Control de la contaminación.

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Para expertos, la situación es ahora más crítica en diversos puntos de la capital, donde la evaluación de la plataforma internacional IQAIR reportó picos superiores a los 301 puntos, incorporándolos en la categoría de "peligroso".

Los habitantes han tenido que sortear y convivir en medio de una densa capa de contaminación que ha reducido severamente la visibilidad urbana.

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Esta situación obligó al gobierno local a activar de emergencia su Plan de Acción de Respuesta con el objetivo de frenar un impacto sanitario mayor en la población.