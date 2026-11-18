El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se pronunció sobre la detención de los trillizos colombianos Duván, Esteban y Thomas Manrique, de 19 años, quienes fueron arrestados el 5 de noviembre en Alabama cuando iban a trabajar. La entidad defendió el procedimiento y detalló que tener una solicitud de asilo pendiente o una autorización laboral no significa contar con un estatus migratorio legal en el país.

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“Tener una solicitud pendiente o una autorización de trabajo NO otorga un estatus legal en los Estados Unidos”, aseguró un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al que pertenece ICE, en una declaración que entregó a Telemundo.

Según el comunicado, los tres hermanos fueron detenidos n una parada de tránsito en Bessemer, Alabama. Las autoridades indicaron que ingresaron a territorio norteamericano en mayo de 2023, cerca de Yuma, Arizona, y que la Patrulla Fronteriza los arrestó luego de cruzar la frontera. Debido a que entonces eran menores de edad, fueron remitidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

El DHS aseguró que los jóvenes van a permanecer bajo custodia migratoria mientras se adelanta el procedimiento que corresponde y que se les garantizará el debido proceso. Igualmente los identificó como ciudadanos colombianos que se encontraban en el país de manera irregular.

La familia de los Manrique asegura que los tres jóvenes llegaron a Estados Unidos en 2023 por medio de un proceso de solicitud de asilo y que contaban con documentos de autorización de empleo vigentes hasta 2030. No obstante, el permiso de trabajo, conocido como EAD, hace que se puedan desempeñar actividades laborales en su vigencia, pero no es equivalente por sí mismo a una residencia o a otro estatus migratorio que impida una detención.

Los hermanos fueron interceptados al momento en que se encontraban con un amigo de 19 años, identificado como Michael Angscioso Medina, cuando se dirigían a una instalación de Amazon en Bessemer. Al principio permanecieron en la cárcel del condado de Pickens y el 10 de noviembre fueron trasladados al Centro de Procesamiento de ICE de Pine Prairie, en Luisiana.

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La detención igualmente tiene consecuencias para su familia. Nancy Mirella Velásquez, madre de los jóvenes, permanece en Colombia recuperándose de una cirugía por cáncer intestinal. Según sus familiares, los trillizos eran una fuente fundamental de ingresos para cubrir sus gastos médicos y de manutención.

“No puedo con el dolor que tengo expresar la angustia que tengo por mis hijos”, manifestó la mujer en declaraciones a Telemundo. De igual forma explicó que los jóvenes ayudan a pagar los costos de su tratamiento.

Mientras los hermanos permanecen detenidos, sus familiares esperan una resolución acerca de su situación migratoria y buscan apoyo para afrontar los gastos legales y médicos.