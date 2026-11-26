El fútbol es un deporte que suele repartir tristezas y alegrías, y en muchas otras ocasiones escenas curiosas cargadas de dramatismo como la que se presenció este jueves en un entrenamiento del Vasco da Gama cuando un jugador fue capturado tras una insólita entrada de la Policía a la sede del club.

En medio de lo que es un hecho ya al menos curioso, se dio lo impensado.

El Vasco da Gama horas después publicó fotos del entrenamiento. En ellas aparece lo usual: jugadores practicando con un balón, sin ninguna referencia a la captura. Es como si no hubiera sucedido la intervención policial a la luz de lo publicado por el club.

VEA TAMBIÉN Futbolista fue detenido en pleno entrenamiento en Brasil señalado por presunto tráfico de drogas y armas o

Pero los aficionados no perdonaron y salieron al paso para hacer humor con el descarado intento del Vasco de subvertir la realidad, de tapar el Sol, como dicen en Sudamérica, con un dedo, con una uña en este caso.

“Te falto esta”, publicó más de un aficionado junto a imagen de la captura del futbolista David Correa.

Varios aficionados hicieron capturas de imagen de las escenas para muchos increíbles del momento en que la Policía se lleva al futbolista.

Dos futbolistas, entre ellos el delantero del Vasco da Gama David Correa, fueron arrestados este jueves en Brasil por presuntamente colaborar con una organización dedicada al tráfico de drogas y armas, informaron las autoridades.

Un tribunal del estado de Espírito Santo dictó prisión preventiva contra Corrêa y Hayner Mojardim Cordeiro, defensor del Vila Nova, de la segunda división.

Los jugadores son acusados de "interferir" con investigaciones contra el grupo criminal y ofrecer dinero y amenazar a testigos, según el dictamen judicial.

VEA TAMBIÉN "Una escena extraña que ocurre por primera vez en el fútbol": arbitro fue sustituido por estar aparentemente ebrio y tras amonestar de la nada a un jugador o

La decisión responde a riesgos contra la "integridad" de estos testigos, agrega el fallo.

Correa, de 31 años y conocido como DVD, fue detenido en el centro de entrenamientos de Vasco da Gama, confirmó la policía civil de Rio de Janeiro.

El jugador, vestido con la indumentaria del equipo, fue escoltado por agentes hacia la salida del complejo deportivo, según videos divulgados por medios locales.