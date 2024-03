La insólita razón por la que Gareca no llamó a la selección de Chile a jugador británico: "Me gustaría que aprenda español"

Ricardo ‘El Tigre’ Gareca, entrenador de la selección de Chile, dio a conocer en los últimos días la convocatoria del país andino para enfrentar los partidos amistosos antes del inicio de la Copa América de Estados Unidos.

El entrenador argentino tendrá su primera prueba de fuego en un juego de preparación ante Albania el próximo 22 de marzo y luego contra Francia el 26.

Sin embargo, su primera convocatoria, de 24 jugadores, ha generado gran polémica, luego de que decidiera dejar por fuera a un jugador que venía siendo recurrente con otros técnicos por una insólita razón.

VEA TAMBIÉN Así fue el increíble gol frente al arco que erró Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr en la Liga de Campeones de Asia o

Se trata del británico Ben Brereton, actualmente en el Sheffield United de la Liga Premier, quien no fue tenido en cuenta por Gareca por no hablar español, según indicó en conferencia de prensa el mismo entrenador.

“Él ha estado convocado hace dos años, él estuvo en la Copa América de Brasil, ha tenido el tiempo suficiente para hablar español, si hay interés realmente por estar en la selección porque eso tiene que ver con la convivencia y el día a día”, dijo Gareca.

"Entonces transcurrido este tiempo me llamó la atención que no hable español bien porque lógicamente representa a la selección. ¿Es un impedimento que Ben no hable español para estar en la selección? No, pero me gustaría que hable español, lo considero fundamental para estar en la selección para la comunicación dentro y fuera del campo de juego", agregó.

Además, resaltó que esto será importante para “sus compañeros, conmigo, con el cuerpo técnico, con la gente y con el periodismo”.

VEA TAMBIÉN Cristiano Ronaldo se roba los corazones del mundo árabe tras expresar simbólica frase previo a partido clave del Al-Nassr o

Brereton nacido en Staffordshire, Inglaterra, y de madre chilena, estuvo en la selección del país sudamericano desde la categoría Sub-20, hasta que llegó a la selecicón mayor en la Eliminatoria a Qatar 2022.