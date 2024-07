La marca negativa que Cristiano Ronaldo alcanzó por primera vez en su carrera tras quedar eliminado de la Eurocopa

La selección de Portugal de Cristiano Ronaldo quedó eliminada este viernes de la Eurocopa tras perder ante Francia en una definición desde el punto penal luego de que el empate sin goles persistiera durante los120 minutos.

El jugador del Al-Nassr no pudo evitar la eliminación de su selección en cuartos de final pese a que tuvo varias chances de anotar durante el tiempo reglamentario.

Con dicha eliminación, CR7 alcanzó una marca negativa por primera vez en toda su carrera jugando con su selección.

El ex Real Madrid no logró anotar un solo gol en el torneo continental europeo que se disputa en Alemania. Esta es la primera vez que la estrella de fútbol mundial no anota un solo tanto con su selección en un campeonato importante de selecciones.

Cabe recordar que Ronaldo jugó cinco Mundiales y cinco Eurocopas vistiendo los colores de la selección de Portugal, pero en todas ellas celebró en varias ocasiones. Entre esos diez torneos, este el primero en el que se va sin anotar un solo tanto en ninguna de las fases y tras cinco juegos disputados.

Y es que el jugador luso se fue en blanco de la presente edición de la Eurocopa que se juega en Alemania, pese a tener un gran olfato goleador. En los cinco juegos que disputó ante Turquía, República Checa, Georgia, Eslovenia y Francia. CR7 no pudo marcar.

Este dato negativo en la carrera de Ronaldo no se condice con su gran capacidad goleadora, incluso vistiendo los colores de Portugal. Cabe resaltar que el delantero es el máximo goleador de la historia de la selección portuguesa con 128 goles en más de 200 partidos jugados.