Comparan a Javier Milei con el 'Dibu' Martínez en un acto oficial en Argentina donde estuvo presente el mandatario

Emiliano ‘Dibu’ Martínez se ha consagrado desde ya como uno de los arqueros más importantes de la historia de Argentina. El portero ya conquistó una Copa América y un Mundial de Fútbol con su selección y en la presente edición del torneo continental volvió a destacarse como gran figura.

El guardameta del Aston Villa atajó dos penales en la tanda ante Ecuador durante el juego de cuartos de final de la Copa América este jueves.

Es por eso que en un acto oficial de la presidencia de Argentina un funcionario del gobierno sacó a relucir la destacada participación del ‘Dibu’, no sin antes comparar sus atajadas con la gestión de Javier Milei como mandatario del país suramericano.

La llamativa comparación surgió durante el acto de despedida de los deportistas argentinos que representarán al país en los Juegos Olímpicos de París. El evento, que se llevó a cabo en la sede del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), fue encabezado por el secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, quien no guardó elogios para el gobernante.

En medio de su discurso, Scioli comparó a Javier Milei con el guardameta campeón del mundo en Qatar 2022.

“Usted, cuando era arquero y se lo reconocía por el vigor, la intensidad, ahora le toca atajar todo lo que le tiran, como el Dibu anoche. Un aplauso para el Dibu, que es realmente maravilloso”, dijo el funcionario.

Cabe recordar que Milei se destacó como guardameta de joven, aunque sin ser profesional.

“Cuando era muy joven, posiblemente con la misma edad de algunos de ustedes, también quise ser deportista profesional. Para mí, ser arquero fue una especie de escuela de vida, fue aprender valores comunes al deporte en general como la disciplina, constancia y sacrificio, pero marcó profundamente mi personalidad por lo específico de ser arquero. Ser distinto a los otros 10, entrenar solo en una rutina diferenciada del resto, que el resultado dependa de mis errores o de mis aciertos de una manera que no depende de los demás. El duelo de temple que es atajar un penal. Creo que es algo que me marcó, como también me marcó mi ocupación de economista, aunque por distintas razones”, dijo Milei en el acto.