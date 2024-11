Las burlas del Tottenham al 'Dibu' Martínez tras goleada que sufrió con Aston Villa en la Premier League

El Aston Villa cayó goleado este domingo ante el Tottenham en juego correspondiente a la jornada 10 de la Premier League de Inglaterra. Una dura derrota que terminó sacando a los dirigidos por Unai Emery de la zona de clasificación a competiciones internacionales.

La goleada por 4 a 1 fue aprovechada por el equipo londinense para burlarse del guardameta de la selección argentina, justo días después de que ganó el premio al mejor arquero del mundo.

Al término del encuentro, la cuenta en español del equipo londinense se burló del portero del Aston Villa, el argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez, y aprovechó para recordar el premio que obtuvo el pasado 28 de octubre como el Mejor Arquero del Mundo por la Revista France Football.

El Tottenham aprovechó la goleada para burlarse del ‘Dibu’ con dos posteos en la red social X que generaron todo tipo de reacciones en redes sociales. En uno de ellos, recordaron el Guate de Oro que obtuvo días atrás.

“Si le hacemos 4 al mejor arquero del mundo, quiere decir que ¿somos el mejor equipo del mundo?”, fue uno de los posteos publicados.

Los aficionados no dudaron en reaccionar a la polémica publicación, muchos de ellos apoyando a la cuenta de los Spurs.

“No, significa que ese premio se lo regalaron”; “Calma que no le hicimos 4 al mejor del mundo, hoy no jugamos contra Courtois”; “Solo demuestra que no es el mejor arquero del mundo”; “Calma que no le hicimos 4 al mejor del mundo”, fueron algunas de las reacciones.

Pero ahí no quedó la burla, en otra publicación el club de Londres apuntó contra el guardameta por recibir cuatro goles en la liga inglesa. “Quedó Dibujado”, escribió el club en redes sociales.