La reacción de Iker Casillas al discurso de Luis Rubiales en el que justificó beso a jugadora y se negó a dimitir

El exportero y capitán de la selección de España, Iker Casillas, se pronunció sobre el reciente discurso emitido por Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, quien aseguró este viernes que no renunciaría a su cargo, ya que a su juicio, el beso que le dio a Jenni Hermoso, fue “consensuado”.

De tal modo, la reacción del exarquero de ‘La Roja’ fue puntual y no se hizo esperar en la red social X (anteriormente llamada Twitter): “Vergüenza ajena”, escribió Casillas.

"Tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas! De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero…", acotó.

Después una semana de críticas por el beso que le dio en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso tras el triunfo de España en la Copa Mundial Femenina, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, se negó a dimitir este 25 de agosto.

"No dimitiré, no dimitiré, no dimitiré", gritó Rubiales en una reunión de urgencia de la federación de fútbol. "¿Un pico consensuado es suficiente para sacarme de aquí? Lucharé hasta el final", añadió.

El jefe de la RFEF hizo énfasis en que el beso a Hermoso fue consensuado pese a que la jugadora dijo en declaraciones previas que no lo fue.

"Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido que esta es la clave de todas las críticas", afirmó Rubiales.

Arremetió, además, contra lo que denominó el "falso feminismo" que consideró le ha hecho "daño" a España.

Manifestó que había sido "perseguido" desde que asumió el cargo en la federación en mayo de 2018. "Cuando cometo un error me duele y pido perdón, pero no merezco esta cacería que sufro desde hace cinco años”, lamentó.

"Aquí no se está haciendo justicia, se está haciendo un asesinato social, me están tratando de matar", consideró.

Rubiales se refirió a sus críticos e insistió en que su beso no podía compararse con una agresión sexual.

"Por Dios, ¿qué pensarán las mujeres que realmente han sido agredidas sexualmente?", comentó el dirigente español.

Al tiempo, el titular de la Federación Española de Futbol afirmó que se defenderá "tomando medidas" contra políticos que lo han criticado tras el beso.

Se esperaba que Rubiales, de 46 años, dimitiera este viernes como presidente de la federación después de que ministros del gobierno y figuras del deporte exigieran dicha iniciativa.

Incluso varios medios españoles de prestigio habían anticipado, el jueves, que Rubiales se iría, luego de que el organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, abriera un procedimiento disciplinario en su contra.