"Las oportunidades para hombres y mujeres deben ser las mismas, los sueldos no": las polémicas palabras de Rafael Nadal

El tenista español Rafael Nadal estuvo en una entrevista con la periodista Ana Pastor en el que se habló de su carrera deportiva, del tenis en general y sobre la presencia femenina en este ámbito y su respuesta despertó polémica entre los internautas.

La periodista le preguntó sobre la inversión que debe haber en el deporte femenino, debido a que se han dado réditos, a lo que Nadal la confronta, pues ella le hace entender que él se incomoda cuando se habla de la igualdad salarial entre hombres y mujeres, a lo que el tenista le responde: “para nada, lo que pasa es que no soy hipócrita”.

“Lo que no me gusta al final es ser hipócrita y decir las cosas que me son fáciles decir, pero no pienso… Para mí la inversión debe ser la misma que con los hombres, las oportunidades también, pero los sueldos no”, dijo el exnúmero 1 del mundo en el ranking del tenis mundial.

Luego, el deportista español explicó que, si este concepto (feminismo) “significa que tanto hombres como mujeres deben tener las mismas oportunidades, entonces soy feminista”.

“Claro que quiero igualdad, pero para mí eso no reside en regalar, para mi la igualdad es que, si Serena Williams genera más que yo, pues debe ganar más que yo, si Serena llena los estadios y es más importante y vive en un país con potencial mayor, pues yo no quiero que por ser Rafa Nadal ganar más que Serena Williams”, aseveró el deportista español.

A su explicación, Nadal recalcó que los sueldos no deben ser iguales si las mujeres generan mucho más que los hombres y explica que en el tenis, ellas ganas casi lo mismo que los hombres y que esto se debe a su importancia en el mundo.

Por último, dijo: “Si las mujeres por ser campeonas del mundo empiezan a llenar estadios, son populares, pues deben ganar mucho mejor, el problema para mí es la discusión, como se puede pensar que por ser hombre deba ser más importante o ganar más que una mujer, estamos locos o qué”.

“Esto no es solo entre hombres y mujeres, si me dices que el 50 del mundo tiene que ganar lo mismo que Novak Djokovic, pues no creo, porque tendríamos que ir a unos estándares donde todos ganemos lo mismo por decreto y eso ya sería otro debate”, concluyó ‘Rafa’ Nadal.

Esta es la respuesta que dio Rafael Nadal sobre la igualdad en el deporte: