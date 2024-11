Las polémicas declaraciones del cuerpo técnico de La Vinotinto en medio de la doble fecha de Eliminatorias: "No tenemos la obligación del resultado"

La selección de Venezuela empató este jueves en Maturín ante Brasil y volvió a meterse en zona de repechaje al Mundial de 2026 tras ascender una posición pasando del octavo al séptimo puesto.

No obstante, más allá del resultado histórico, dado que es la primera vez en la historia que La Vinotinto suma puntos de local ante Brasil, en las últimas horas se generó una gran polémica por las declaraciones de un miembro del cuerpo técnico.

Se trata de Leandro Cufré, asistente técnico de Fernando ‘Bocha’ Batista, quien brindó una rueda de prensa en la antesala del juego ante la ‘Canarinha’ y desató la polémica entre los aficionados.

Cufré cuestionó que fuera una obligación conseguir resultados tras ser preguntado por un periodista sobre el juego ante Brasil.

“Todos los partidos para nosotros son claves, analizamos cada partido y se arma una estrategia a medida. La idea es dar el máximo y competir”, comenzó diciendo el asistente técnico.

“La idea desde que llegamos es que Venezuela tiene que competir. Nosotros tenemos la obligación de competir, no del resultado. El resultado va a ser la consecuencia de lo que hagamos en los 90 o 100 minutos que dure el partido”, agregó.

Sus palabras generaron indignación entre los aficionados venezolanos, muchos de los cuales creen aseguraron que La Vinotinto tampoco está compitiendo.

“¿Si el objetivo es competir y no los resultados, entonces por qué pagarle al DT Vinotinto un salario superior al DT del campeón del mundo y otros DTs que están buscando resultados para clasificar al mundial?”; “Imagina lo feliz que está cobrando y tan solo tiene que decir eso que La Vinotinto no está obligada a jugar bien”; O sea no han competido hasta los momentos porque no he visto el primer partido que ganan jugando bien”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.