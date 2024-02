Le ofrecieron trabajo a Luka Modric para cuando decida retirarse; la oferta es tentadora

El futbolista croata Luka Modric aún no tiene su futuro definido, si bien ya está en el ocaso de su carrera a sus 38 años y tiene contrato con el Real Madrid hasta junio del 2024, no ha anunciado su retiro (ni siquiera de su selección), pero no se conoce si será renovado o continuará su carrera en otro club.

Según medios españoles como ‘The Athletic’ y el Diario AS, Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, le habría ofrecido a Modric que se integre a su cuerpo técnico una vez se retire y así seguir vinculado al club donde fue figura y logró muchos títulos.

VEA TAMBIÉN Real Madrid y Manchester City pican adelante en el ida de los octavos de final de la UEFA Champions League o

Si bien la oferta es tentadora, lo que se conoce en el entorno del Croata es que él quiere seguir jugando un año más y ya habría sobre la mesa ofertas del fútbol de Arabia Saudita y de la MLS de Estados Unidos por si no hay continuidad en el equipo ‘merengue’.

Poco a poco Luka Modric va perdiendo relevancia en el equipo de Ancelotti y si bien fue titular en el último partido de la liga española ante el Rayo Vallecano, es más el tiempo que está en el banquillo por lo que se piensa que su salida del Real Madrid está cerca.

No es la primera vez que Ancelotti le ofrece a un exReal Madrid ser parte de su equipo técnico para iniciar una carrera en el banquillo, pues Zinedine Zidane también fue ayudante del italiano y llegó al cargo de técnico tras la salida de ‘Rafa’ Benítez del equipo blanco y bajo su mandato, el Madrid logró 11 títulos.