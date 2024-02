“Llega un momento en el que ya has tenido suficiente”: las palabras con las que Lewis Hamilton abre una posibilidad de retirarse de la F1

El piloto británico, Lewis Hamilton, es uno de los referentes de la Fórmula 1 y figura estelar de Mercedes, recientemente dio unas declaraciones que han preocupado al mundo del deporte luego de poner sobre la mesa su posible retiro del circuito.

El siete veces campeón conversó con el medio Formule.1, en donde habló sobre varios temas, entre ellos su futuro en la F1, en donde podría estar considerando tomarse un prematuro retiro.

Pese a que su contrato con Mercedes va hasta el 2025, el piloto, de 39 años, admitió que podría estar abandonando al circuito a finales de este año, algo que concuerda con sus declaraciones pasadas sobre no seguir compitiendo a los 40 años.

Sobre esa decisión, Lewis señaló que “eso todavía es posible. No tengo ningún plan definido para el futuro; todavía me siento en forma y disfruto de lo que hago”.

Y añadió: “Ahora he aprendido que nunca se debe decir nunca en la vida. Nunca pensé que, después de tanto tiempo en la Fórmula Uno, seguiría sintiendo el mismo amor por el deporte. Es una relación de amor y odio: a veces la amas más que otras”.

Sin embargo, su revelación más sorprendente fue cuando expresó que en este deporte “llega un momento en el que ya has tenido suficiente. Pero el amor sigue ahí”.

Hamilton también habló sobre sus planes de formar una familia y comentó: “No tengo tiempo para eso. Disfruto ser tío. Todavía no he decidido si quiero tener hijos”.

Y reafirmó que no tiene tiempo para eso en este momento y que todavía no ha decidido si quiere tener hijos o no: “No tengo tiempo para ello en este momento. Si quiero una familia, debería centrarme menos en las carreras y no quiero hacer eso”.

“Hay un momento y un lugar para todo. Afortunadamente, no tengo que tomar esa decisión ahora, tal vez algún día”, agregó.

Estas palabras de Hamilton se dan justo cuando la competencia tomó un nuevo rumbo con la llegada de Max Verstappen de Red Bull, quien actualmente domina el circuito, desplazando así la atención del siete veces campeón, cuyo último triunfo se dio en 2020.