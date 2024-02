“¿Manchando mi legado?”: la furiosa respuesta de Andy Murray a un periodista que le sugirió retirarse tras su última derrota

Para el tenista escocés Andy Murray, la temporada 2024 no ha empezado como esperaba debido a que, el número 49 del ranking ATP, ha pedido tres partidos que ha disputado este año.

El tenista perdió contra Grigor Dimitrov en el Torneo de Brisbane, Tomás Martín Etcheverry en el Open de Australia y su última derrota se dio contra Benoit Paire en el Torneo de Montpellier, lo que demuestra que no se encuentra en su mejor momento.

Su rendimiento está siendo puesto en duda, lo que motivo incluso a que el reportero Kheredine Idessane, del medio BBC, escribiera una dura columna en la que lo invitó a retirarse porque podría estar manchando su legado.

“Ha sido un viaje increíble por parte de un hombre extraordinario. Y es un gran privilegio ser testigo de gran parte de ello. Por supuesto, todo lo bueno llega a su fin. Entonces, ¿cuándo debería Andy Murray poner fin a su extraordinaria carrera?”, escribió el periodista.

VEA TAMBIÉN Subastarán la servilleta que se usó para firmar el primer contrato del fichaje de Messi con el Barcelona o

Ante esto, Murray tomó sus redes para enviar una contundente y furiosa respuesta a Kheredine asegurando que no se retirará ni dejará el deporte que tanto le gusta porque su mente funciona de manera diferente.

“¿Manchando mi legado? Hazme un favor. Estoy en un momento terrible ahora mismo, te lo concedo. La mayoría de la gente se daría por vencida en mi situación actual. Pero no soy la mayoría de la gente y mi mente funciona de manera diferente. No lo dejaré. Seguiré luchando y trabajando para producir las actuaciones que sé que soy capaz de hacer”, afirmó el número 49 en el ranking de ATP.

El bicampeón olímpico de Londres 2012 y Río 2016 fue cuestionado por el periodista de BBC durante la nota en la que señaló: “¿Cuándo el orgullo de un campeón y la negativa a dar marcha atrás ante un desafío hacen más daño que bien?”. “¿Realmente vale la pena todo esto?”.

De hecho, Kheredine también cuestionó la derrota del Murray ante Tomás Etcheverry en el Open de Australia, señalando que “No es una vergüenza sufrir la derrota a manos de un jugador que va ascendiendo en la clasificación”.

No obstante, para el periodista sus últimas tres derrotas deberían de hacerle plantear al tenista su momento para dejar su brillante carrera antes de que sea tarde.

Andy Murray viene de superar altibajos en su carrera, pues se sometió a una cirugía en 2021 en la que le pusieron una prótesis de Titania en la cadera, algo que él mismo describe como un momento duro de superar.

“Desde que me pusieron la cadera de metal supe que no iba a ser fácil volver, pero no me esperaba que fuera tan duro. Llevo mucho tiempo entrenando durísimo, pero persisten algunas molestias y cuando llego a la cancha no soy capaz de rendir al nivel que espero. Solo tengo dos opciones: retirarme o seguir intentándolo. Aunque no disfrute tanto como hace años, todavía quiero jugar”, expresó durante su diálogo con el medio The Standard