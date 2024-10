"Me quedo con la declaración de Dudamel": la dura respuesta del entrenador de La Vinotinto a César Farías por cuestionar el planteamiento ante Bolivia en Eliminatorias

El entrenador de la selección de Venezuela, el argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, le respondió a su colega y exentrenador de La Vinotinto, César Farías, quien en días pasados cuestionó el planteamiento hecho en el juego de Eliminatorias Sudamericanas ante Bolivia en El Alto y que terminó 4 a 0 a favor de los locales.

El polémico exentrenador de la selección venezolana calificó de “irresponsable” el planteamiento ante Bolivia el pasado 5 de septiembre en El Alto.

“Es un tema que algunos dicen que solo se trató de un partido de fútbol y no es así, Venezuela lo acaba de pagar muy caro por una irresponsabilidad”, dijo.

“A mí me parece una irresponsabilidad ir a la altura y no tomar ningún tipo de previsión, hoy se puede competir mejor que antes, pero tienes que tener un plan para ello”, añadió.

Batista mostró su descontento con las palabras del entrenador venezolano que dirige al Junior de Barranquilla y, por el contrario, aplaudió los dichos de Rafael Dudamel, quien también dirige en Colombia.

“No me gustaron las declaraciones de Farías”, dijo en entrevista para el programa deportivo Tercer Tiempo, Batista.

“Yo no opino de un colega”, insistió.

Además, aseguró que acepta las críticas cuando se refieren al modo de juego o la alineación en cierto partido, pero “no decirme irresponsable, porque está abarcando muchas cosas”.

“Me quedo más con la declaración de Rafael Dudamel, es una persona que le ha tocado estar en el lugar en el que está uno, pero quiere que le vaya bien a Venezuela”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que las declaraciones del actual entrenador del Atlético Bucaramanga le parecieron “oportunas” e insistió en que su cuerpo técnico tenía un plan para la altura a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar.

“Nosotros sabemos lo que hicimos, lo que tratamos de hacer”, indicó.

“Las otras declaraciones no es lo que verdaderamente quisiera para que a una selección le vaya bien”, dijo en relación a César Farías.

Cabe recordar que Dudamel mostró su apoyo incondicional a La Vinotinto, al ser consultado en rueda de prensa tras un juego del Atlético Bucaramanga.

“Otros aspirantes tiraban piedras sobre mi tejado cuando fui DT de Venezuela”, dijo dando a entender que algunos de sus colegas quisieron sacarlo de La Vinotinto.

“No hago lo que no me gusta que me hagan”, insistió.

El entrenador aseguró que siempre está muy pendiente, “siguiendo cada incidencia de lo que va siendo la selección”. “Disfrutando los triunfos y con mucha amargura cuando no”, subrayó.

Además, mostró su respaldo al actual entrenador Fernando ‘Bocha’ Batista, de quien señaló “está haciendo un trabajo fantástico”.