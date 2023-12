Messi anuncia papas fritas de exótico sabor y sus fans se muestran dispuestos a probarlas: "Todo lo que tenga tu cara, lo compro"

Lionel Messi es sin duda uno de los mejores jugadores del mundo, es por eso que, además de ser una figura central del fútbol mundial, es una de las personalidades más buscadas por el marketing de las empresas más importantes del planeta.

En esta ocasión, el futbolista del Inter de Miami sirvió como imagen de la reconocida marca de papas fritas estadounidense y con presencia en varios partidos de América Latina y Europa, Lays, para promocionar uno de los nuevos productos que estaría por salir al mercado.

A través de sus redes sociales, el mismo Lionel Messi dio a conocer que la marca estaría interesada en lanzar unas papas fritas con sabor a mate, la famosa yerba que suelen tomar como infusión en el sur del continente americano, principalmente en Argentina y Uruguay.

“Y yo que pensaba que mis Lays no podían mejorar. ¿Qué opinan de esta idea para un nuevo sabor?”, escribió Messi con su imagen en un paquete de papas con sabor a Mate.

Los comentarios por el nuevo producto no se hicieron esperar. Pese a que muchos de los seguidores del jugador argentino se sorprendieron con la idea de que unas papas fritas tengan sabor a mate, no ocultaron su disposición de probar el nuevo producto por su amor a Messi.

“Si no estuviera tu cara no me atrevería a probarlas”; “Así sean con sabor a llave las compraria por ti mi capitan”; “Si salís en el paquete, lo compro ya fue aún que sepa mal”; "Todo lo que tenga tu cara, lo compro", fueron algunas de los comentarios tras su publicación.