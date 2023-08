Miembros del cuerpo técnico de la Selección Femenina de España renunciaron a sus cargos en apoyo a Jenni Hermoso

Luego de las declaraciones dadas por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en las que no solo aseguró que continuará en el cargo, sino que también afirmó que el beso que le dio en la boca a la jugadora Jenni Hermoso fue consensuado por la jugadora, once miembros del cuerpo técnico de la selección nacional renunciaron.

En apoyo a la delantera española, Jenni Hermoso, y el resto de las jugadoras que renunciaron a la selección, los once miembros de cuerpo técnico decidieron poner a disposición de la RFEF sus cargos.

Por medio de un comunicado, que se hizo público en Twitter (ahora X), los once funcionarios expresaron que condenan de manera rotunda el comportamiento y las declaraciones de Rubiales.

De acuerdo con el documento, los once miembros que renunciaron a sus cargos son: Montese Tomé, segunda de Vidal; Javier Lerga, asistente técnico; Eugenio Gonzalo, seleccionador de la sub 17 y sub 16; Blanca Romero, preparadora física; Carlos Sánchez, entrenador de guardametas; Rubén Jiménez, técnico analista; Sonia Bermúdez, seleccionadora sub 17 y sub 16; Javier Velázquez, preparador físico; Javier Egido, técnico analista; Ander Ruiz, entrenador de arqueras y Elena Fernández, entrenadora de arqueras.

En el escrito, los ahora exmiembros del cuerpo técnico de la Selección Femenina de España expresaron que su dimisión se hizo para manifestar “su más firme y rotunda condena ante la conducta mostrada por el presidente de la Federación Española de Fútbol”.

En el extenso documento, puntualmente en el segundo punto del comunicado titulado como ‘una parte del Cuerpo técnico de la selección femenina de fútbol’, explican que en la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF que llevó a cabo este viernes, las declaraciones de Rubiales lo pusieron como una “víctima de una agresión”.

“El presidente de la RFEF no presentó su dimisión”, indicaron los firmantes, quienes además mencionaron que las declaraciones de Rubiales se trataron de “un relato que no refleja en modo alguno lo sentido por la citada jugadora, quien ha manifestado expresamente que se sintió 'víctima de una agresión', esta parte del Equipo Técnico apoya”.

El escrito también apunta a que tuvieron que asistir a dicho encuentro “obligatoriamente” y que en la asamblea se produjo un “hecho especialmente hiriente para el cuerpo técnico”.

Esto debido a que varias de las integrantes femeninas del staff de la selección española se les obligó a “colocarse en primera fila, exponiendo su imagen e intentando dar a entender a la sociedad y jugadoras, que compartían las tesis del presidente de la RFEF”.

“Por todo ello, los y las abajo firmantes, ante las inaceptables actitudes y manifestaciones realizadas por el máximo dirigente de la RFEF, han tomado la decisión de poner sus cargos a disposición de la misma”, añadieron los once miembros.

En el comunicado, los exmiembros expresaron su “apoyo al comunicado publicado por las jugadoras de la Selección Absoluta Femenina de Fútbol, en referencia de dichas acciones y manifestaciones realizadas por el presidente de la RFEF, y más en concreto a las declaraciones públicas realizadas por la jugadora Jenni Hermoso”.

En el punto final de la declaración señalaron que todos los firmantes aceptaron la parte de responsabilidad que les toca respecto a la reestructuración y profesionalización de la Selección Femenina de España, una labor “por la que siempre hemos trabajado con la mayor de las motivaciones y profesionalidad”.

Esto se conoce unas horas después de que la FIFA suspendiera de manera provisional a Luis Rubiales por el polémico beso que le dio a la delantera de la Selección de España, Jenni Hermoso, tras el triunfo del equipo nacional en el Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023.

"Hoy hemos decidido la suspensión provisional del señor Luis Rubiales de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional", afirmó la instancia rectora del fútbol mundial en un comunicado, explicando que la suspensión se extenderá por un periodo inicial de 90 días.

La FIFA también anunció este viernes la apertura de un expediente disciplinario contra Luis Rubiales, luego de asegurar que el beso que le dio a la deportista tras el triunfo de España en la Copa Mundial Femenina fue consentido por la jugadora.

Por medio de un comunicado, el organismo rector del fútbol mundial señaló que “el comité disciplinario de la FIFA informó a Luis Rubiales, que abre un expediente disciplinario en su contra por los hechos ocurridos durante la final”.

Esto se conoce unas horas más tardes de las declaraciones emitidas por Jenni Hermoso, quien desmintió, por medio de un comunicado, las palabras de Rubiales durante un encuentro de emergencia de la federación de fútbol.

Ante el discursó del presidente de la RFEF, quien se negó a dimitir de su cargo, la delantera española aseguró que “quiero dejar claro que en ningún momento se produjo la conversación a la que se refiere el señor Luis Rubiales en su discurso y, sobre todo, su beso fue alguna vez consensual. Quiero reiterar como lo hice antes que no como este incidente”.

Hermoso agregó que se sintió “vulnerable y víctima de un acto impulsivo, sexista y fuera de lugar, sin ningún consentimiento de mi parte. En pocas palabras, no fui respetada”.

Cerca de 80 jugadoras, entre ellas las 23 campeonas, firmaron un comunicado en apoyo a Jenni Hermoso en el que aseguran que no volverán a vestir la camiseta nacional "si continúan los actuales dirigentes".