"Gracias por darme tiempo para ahorrar": seguidores de Shakira reaccionan a calendario inicial de su gira sin Latinoamérica

Casi un mes después del lanzamiento mundial de su duodécimo álbum de estudio, “Las mujeres ya no lloran”, Shakira presentó este martes 16 de abril el calendario inicial de su esperada gira de conciertos, que lleva el mismo nombre de su reciente disco.

El álbum, que está disponible desde el pasado 22 de marzo, reúne un total de 16 canciones, de las cuales 8 ya eran conocidas por el público antes del lanzamiento y las otras 8 eran completamente nuevas.

Cuenta con colaboraciones destacadas, como la canción "Cohete" junto a Rauw Alejandro, que combina elementos de música dance y electrónica. También se incluye una colaboración con el Grupo Frontera en el tema "(Entre Paréntesis)", que se sumerge en el género regional mexicano.

También están los temas "Nassau", que ha emocionado a los seguidores con su sensualidad tanto en la letra como en las imágenes que acompañan a la canción, "Cómo, dónde y cuándo", una producción que rememora sus inicios más roqueros; "Tiempo sin verte", en colaboración con Bizarrap, uno de los productores más esperados por los fans; y "Puntería", junto a la estadounidense Cardi B.

Además, el álbum incluyó la canción "Última", una balada que la misma Shakira reconoció como el cierre de este ciclo como artista, el cual estuvo lleno de momentos difíciles y de referencias a su ruptura con el exfutbolista español Gerard Piqué.

La colombiana ha utilizado su música como una forma de sanar las heridas emocionales que esta situación le ha dejado y en varias canciones ha incluido mensajes directos relacionados con su pasado sentimental.

Pues en este contexto musical, uno de los más prolíficos en la carrera de la colombiana, se conocen ahora las primeras fechas de su gira mundial de conciertos, que estará marcada por su reciente álbum y que en 2024 estará enfocada inicialmente en Norteamérica.

Estos son los lugares y las fechas:

2 de noviembre, Palm Desert, California.

7 de noviembre, Phoenix, Arizona.

9 de noviembre, Los Angeles, California.

16 de noviembre, San Antonio, Texas.

17 de noviembre, Dallas, Texas.

20 de noviembre, Miami, Florida.

23 de noviembre, Charlotte, Carolina del Norte.

25 de noviembre, Washington DC.

30 de noviembre, Toronto, Ontario, Canadá.

5 de diciembre, Brooklyn, Nueva York.

8 de diciembre, Boston, Massachusetts.

10 de diciembre, Montreal, Quebec, Canadá.

14 de diciembre, Chicago, Illinois.

15 de diciembre, Detroit, Michigan.

Sin embargo, la lista de ciudades y fechas dejó a la espera a muchos de los seguidores de la colombiana en la Latinoamérica, pues el calendario inicial no incluyó ninguna localidad en esta región.

“Así voy ahorrando desde ya para cuando esté en Colombia”; “¡Cómo me hacen esto! Todo el día esperando, qué les cuesta de decir que anunciara solo Norteamérica. Primera vez de verdad que me hace enojar Shaki, no es justo”; “Shak, cambia de equipo urgente por Dios”, son algunos comentarios de descontento que se leen en la publicación del anuncio.

No obstante, en la misma publicación se aclara que estas no serán las únicas fechas y que en poco tiempo se conocerán las fechas y los otros lugares que visitará Shakira con su concierto.

“La primera parte de la gira será por Norteamérica, la única oportunidad para ver el espectáculo de una manera más íntima. Las fechas internacionales se anunciarán pronto, así que estén atentos”, escribió la cantante en sus redes sociales.