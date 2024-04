"Nos está llevando al caos para hacer la constituyente que él quiere": sectores de oposición colombianos reaccionan a iniciativa del presidente Petro

Óscar Ramírez Vahos concejal del partido centro democrático asegura que como el congreso no “se ha arrodillado a los caprichos de Petro”, el jefe de estado pretende una posible desestabilización para llevar al país a un proceso constituyente.

La polémica se intensificó en el país suramericano luego de que en una entrevista a Noticias RCN insistiera en ese mecanismo. “La constitución establece las vías del poder constituyente. El poder no se convoca, es el pueblo el que se convoca el mismo para decidir sobre aspectos fundamentales del país. Ese es el poder constituyente”, enfatizó.

Diferentes líderes políticos y sectores de opinión han venido reaccionando frente a la posición adoptada por el presidente colombiano. Alberto Bernal economista y columnista aseguró en entrevista con el programa ‘La Noche’ cuestionó la propuesta que desde su perspectiva no sería viable en el país. “No hemos logrado sustentar siquiera las bases de la constitución del 91” .

También criticó la manera cómo el actual gobierno desconoce la independencia de las ramas judicial y legislativa en Colombia. “Los miembros del congreso son la voz del pueblo y eso es democracia”, recalcó.

La insistencia del actual gobierno de convocar “un proceso constituyente” coincide con el hundimiento de la reforma a la salud el pasado 2 de abril y simultáneamente con la intervención de dos de las más grandes empresas promotoras de salud Sanitas y Nueva EPS.

Tanto Ramírez Vahos como Bernal coincidieron en señalar que la reforma para cambiar el sistema de prestación de servicio de salud propuesta por el ejecutivo en el país no es favorable y no son optimistas frente a su futuro.

“Petro no quiere entender el mensaje colectivo del pueblo, no quiere que se pongan en riesgo sus recursos de salud y pensión, estamos ante un verdadero golpe de estado”, considera el concejal de oposición. Mientras Bernal no descarta que el mandatario colombiano “llegó con la intención de destruir el sector salud porque odia al sector privado”.