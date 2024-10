"Ningún jugador ni club saben quién ha ganado": organización del Balón de Oro tras anuncio del Real Madrid

La 68 edición del Balón de Oro se ha visto envuelta en una problemática luego de que el Real Madrid manifestara su descontento con los criterios y la entrega del premio, el cual no sería otorgado para uno de sus jugadores, el brasileño Vinícius Jr.

El equipo merengue, convencido de dicha información, decidió no enviar delegación a la ceremonia prevista para desarrollarse este 28 de octubre en el Teatro de Chatelet de París, Francia.

"Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinícius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta", dijo a la agencia AFP el club madrileño en un comunicado.

Ante esto, uno de los organizadores de la ceremonia aseguró que “ningún jugador ni club saben este lunes por la tarde quién ha ganado”. Asimismo, agregó que “todos los clubes y los jugadores reciben el mismo trato”.

Este año, la organización del Balón de Oro decidió innovar al mantener en secreto hasta el final la identidad del premiado para evitar cualquier filtración a la prensa, algo diferente a los años pasados cuando el nombre del laureado se indicaba de manera confidencial días antes de la ceremonia.

Para esta edición, Vinícius Jr. figuraba como favorito en una lista de 30 jugadores de talla internacional en la que el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo no entraron en competencia, luego de pelear el premio por más de 20 años y llevárselo en varias ocasiones.

El delantero de 24 años conforma la lista junto a otros 29 futbolistas entre los que se encuentran sus compañeros madridistas Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Dani Carvajal.

La declaración del club deja entrever que ni Vinícius ni Carvajal ni Bellingham, protagonistas de la Liga de Campeones ganada por el club, recibirán el trofeo, dejando vía libre al centrocampista español del Manchester City Rodri, quién fue vencedor de la Eurocopa-2024 y fue elegido Mejor Jugador del torneo por la UEFA.