"El Real Madrid no está donde no se le respeta": equipo de Vinícius Jr. boicotea la ceremonia del Balón de Oro tras enterarse que su jugador no ganará

Este lunes 28 de octubre se llevará a cabo la Gala del Balón de Oro en París, Francia, donde 30 futbolistas aspiran llevarse el anhelado galardón.

Precisamente, trascendió información sobre el brasileño Viníciis Jr, quien no viajaría a la capital francesa tras conocer que no sería quien gane el premio.

El Real Madrid, convencido de dicha información, decidió en consecuencia boicotear la ceremonia prevista para desarrollarse en el Teatro de Chatelet parisino.

VEA TAMBIÉN Real Madrid no pasa por alto los insultos de algunos aficionados contra jugadores del Barcelona tras perder el clásico y tomará medidas o

"Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinícius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta", dijo a la agencia AFP el club madrileño en un comunicado.

El brasileño de 24 años figuraba como favorito para llevarse el trofeo en una lista de 30 jugadores de talla internacional en la que el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo no entraron en competencia, luego de pelear el premio por más de 20 años y llevárselo en varias ocasiones.

VEA TAMBIÉN Así fue la reacción que tuvo Bellingham tras ver que Vinícius y Mbappé no ayudan a defender en partido que el Real Madrid perdió en la Champions o

Vinícius Jr, hace parte de la lista junto con 29 futbolistas entre los que se encuentran sus compañeros madridistas Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Dani Carvajal.

La lista oficial fue divulgada el pasado 4 de septiembre por la organización Ballon d'Or France Football que dio a conocer el listado de los futbolistas nominados para la edición número 68 del galardón.