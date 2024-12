"No le tenía confianza, imponía tanta seriedad que no le decía cosas": futbolista con pasado en el Real Madrid habla de callada admiración que le tuvo a Cristiano Ronaldo

El futbolista español Jesé Rodríguez habló en una reciente entrevista con el canal de Youtube Mowlihawk, que tiene más de 1,2 millones de suscriptores, sobre algunas situaciones que vivió en el PSG de Francia, club al que llegó tras su salida del Real Madrid.

Rodríguez, en una entrevista que dio conduciendo su automóvil, confesó que en el PSG se sintió engañado debido a las pocas oportunidades que tuvo, a su modo de ver, de mostrar el talento que lo hizo reconocido en el Real Madrid.

"En el PSG debuté dando el pase de gol de la victoria en el primer partido, pero luego estuve dos meses por fuera por una apendicitis y en invierno me dijeron que me tenía que ir. Le dije a Unai Emery (entonces técnico del equipo francés), que me sentía engañado”, mencionó.

Tuvo también duras palabras hacia presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, sobre quien mencionó que hubo un momento en que lo ignoró por completo.

“El presidente no me quería ver ni en pintura. No sé si le gustó más mi mujer que yo. No me dieron ninguna explicación. Podías cobrar mucho, pero me trataron muy mal. Ahí me di cuenta que el Madrid es el mejor del mundo en todo. Me sentía tratando con un tío que es billonario y usa a los jugadores como si fueran chapas", aseveró.

El actual jugador del Johor Darul Takzim también se refirió a su relación con el afamado técnico portugués y exentrenador del Real Madrid, José Mourinho.

"Es un pedazo de entrenador. Listo y estratega. Se nota que tiene mucha calle. Pero con algunos jugadores chocaba porque tenía mucho carácter. Yo tuve un par de episodios de discusión, pero en plan jugador-entrenador, sin faltar el respeto, pero era un tío que le gustaba encararse. Le ponía la polémica, pero es buen tío. Me ayudó a mejorar mucho", indicó.

La entrevista no se terminó sin una polémica que rápidamente se ha replicado en diversos medios. El jugador afirmó que hace una década los controles contra el dopaje no eran suficientes.

“Yo tengo buena genética, pero luego la suplementación que te da el Madrid, toda está súper controlada por el doping. Todo está súper controlado hoy en día porque hay mucha gente que se metía mucha mierda para rendir. Eso antes no estaba tan controlado, lo han controlado mejor los últimos 10 años”, aseguró.

Afirmó que con Cristiano Ronaldo no tenía tanta confianza. “Imponía tanta profesionalidad y seriedad que a veces no le decías nada”. “Tenía días mejores y peores, porque es al fin y al cabo una persona”.

Con el Real Madrid, Jesé Rodríguez ganó la liga española en 2012, la Copa del Rey en 2014 y la UEFA Champions League en 2014 y 2016.

Por otra parte Jesé, aunque fue jugador del PSG entre 2016 y 2020, pasó gran parte de su tiempo en el club francés en préstamo con otros equipos.