“No me pidan que le pegue una patada”: futbolista argentino se tatuó a Messi en la pierna y ahora tendrá que enfrentarlo en la US Open Cup

El fanatismo que existe por el jugador argentino de fútbol Lionel Messi no solamente se puede ver entre sus millones de seguidores y celebridades, sino entre sus colegas, quienes en ocasiones han dejado ver su amor, pasión y veneración por el campeón del mundo.

Este es el caso del futbolista argentino Franco Escobar, quien se tatuó la foto de Messi con la Copa del Mundo en la pierna y ahora deberá de enfrentarse con él en la final de la US Open Cup que tendrá lugar este miércoles.

El tatuaje, que tiene en su pierna del capitán de la albiceleste sosteniendo la copa que ganaron luego de derrotar a la selección de Francia desde el punto penal en el Mundial Qatar 2022, se lo hizo el 31 de diciembre de 2022.

“Ahora el mundo y el fútbol es un poco más justo después del 18/12/22. Gracias eternas, su majestad”, es la frase que acompaña el video que compartió en redes de su pierna recién tatuada.

Sin embargo, el lateral derecho nunca esperó tener que enfrentarse al ’10’ del Inter Miami en una final del US Open Cup.

Durante su entrevista con el medio Infobae, Escobar confiesa que por lo que es muy fanático de Messi, quiere que el delantero esté en la final del campeonato este miércoles, ya que considera que “es más lindo con él en cancha, tener cerca a una persona que desde chicos nos dio alegrías”.

El jugador del Houston Dynamo confesó que incluso sus compañeros de equipo lo han cuestionado sobre tener que irse un mano a mano con el ídolo argentino y lo qué haría en esa situación.

“Mis compañeros me dicen ‘si se va mano a mano, ¿qué haces?’. Yo les respondí: ‘Lo intento agarrar, no me pidan que le pegue una patada; mis amigos no me hablan más’”, le contó al medio reseñado.

Escobar comentó que, para él como fanático del exPSG, es una experiencia increíble jugar contra Messi.

Sin embargo, el deportista confesó que le da vergüenza mostrar el tatuaje de su pierna, pero que “uno de los profes del Inter se lo mostró (a Messi), y me dijo que la camiseta me la cambia a mí. Vamos a esperar”.

También indicó que desde hace mucho tiempo tenía pensado hacerse un tatuaje de Messi, pero que no habían encontrado la foto indicada.

Franco relató que tuvo varias opciones para el tatuaje, una de ellas es el gol que hizo el ‘10’ de la albiceleste en el Barcelona tras la muerte del mítico Diego Maradona y en donde mostró la camiseta del Newell’s, sin embargo, sentí que algo le decía que “esperara”.

También pensó en hacerse el tatuaje luego de que ganaran la Copa América, pero no fue hasta que llegó el mundial que sintió que era el momento indicado para tatuarse.

“Como el Mundial era al otro año, volví a decir ‘vamos a aguantar’. Se dio el Mundial, fui a los dos o tres días y me lo hice. Mis compañeros nunca me dijeron nada del tatuaje, hasta hoy”. Puntualizó.

Este miércoles el Inter Miami enfrentará al Houston Dynamo en la gran final de la US Open Cup en el DRV PNK Stadium y con la incertidumbre si el astro argentino hará parte del plantel que pretende salir victorioso esa noche.